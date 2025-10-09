Adiós misterio: revelan cuándo se tomará la decisión sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 y cuál será la misma

Se aproxima la recta final de la temporada en la Fórmula 1 y todos los ojos están puestos en el futuro de Franco Colapinto, segundo piloto de la escudería Alpine detrás de Pierre Gasly. Más allá de las serias dificultades presentadas por el modesto monoplaza, el argentino parece haber enderezado su rumbo, exponiendo grandes actuaciones.

Flavio Briatore y compañía están analizando qué hacer pensando en la temporada 2026 de la categoría más importante del automovilismo mundial, instancia en la que Alpine ya contará con un vehículo mejorado. Por ello, el argentino de 22 años de edad y oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, tiene el máximo deseo de permanecer para poder demostrar en un contexto más amigable.

En las últimas carreras, Colapinto ha reflejado un desempeño más interesante que Gasly y esto ha generado que gane terreno en su batalla por quedarse en la escudería francesa. Sin ir más lejos, los principales medios de comunicación especializados ya hablan de que está todo dado para que el argentino sea confirmado.

“Es muy probable que la decisión se tome en noviembre, antes del último gran Premio de la temporada. Colapinto tiene las mejores cartas en la mano, ya que se ha observado una tendencia al alza en sus recientes actuaciones”, indicó el sitio web ‘GP Blog’. De esta manera, el anuncio se daría bajo la órbita del Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto se prepara para otra carrera. (Foto: Getty)

“Por diversas razones, el inicio de Colapinto en Alpine fue complicado, lo que generó dudas sobre su futuro. Sin embargo, desde entonces, el piloto de 22 años ha cosechado una sólida racha de carreras y consolidando su posición de cara a 2026″, contribuyó el portal “LWOS”, en una nota redactada por el periodista Jaden Díaz-Ndisang.

Publicidad

Publicidad

“Una serie de errores y trompos en sus primeros fines de semana en Alpine fueron perjudiciales para el valor de mercado de Colapinto. El consenso sobre el reemplazo de Jack Doohan, tanto entre los observadores ocasionales como entre los medios de comunicación, fue que el australiano perdió su asiento injustamente. Por ello, Colapinto tenía un listón muy alto para justificar su nombramiento a mitad de temporada”, añadió.

Y, luego, concluyó: “Colapinto ha superado a Gasly en tres de las últimas cuatro sesiones de clasificación, una estadística alentadora para alguien con tan poca experiencia, especialmente teniendo en cuenta que Colapinto no completó ninguna prueba de pretemporada. Esta tendencia se ha consolidado desde las vacaciones de verano, con Colapinto optimizando su A525 e igualando o incluso superando el rendimiento de Gasly”.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de hacer varias escalas en Europa y posteriormente en Asia, la Fórmula 1 regresa al continente americano. En el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, Franco Colapinto entrará en acción en un momento clave para definir su futuro en la categoría y en Alpine como compañero de Pierre Gasly.

Publicidad

Publicidad

Calendario restante de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

ver también Con Colapinto, Varrone y una nueva promesa en Red Bull: Argentina, cerca de tener pilotos en F1, F2 y F3