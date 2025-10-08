Con Colapinto, Varrone y una nueva promesa en Red Bull: Argentina, cerca de tener pilotos en F1, F2 y F3

Más de 20 años tuvo que esperar Argentina para ver nuevamente su bandera representada en la Fórmula 1, entre lo que fue la última carrera de Gastón Mazzacane (Imola 2001) y la primera de Franco Colapinto (Italia 2024). El pilarense parece haberse ganado un lugar fijo en la categoría a base de esfuerzo y superar grandes obstáculos, y su continuidad para el 2026 parece un hecho.

Pero no sólo Colapinto representaría a Argentina en el mundo de la Fórmula 1 en la próxima temporada, sino que hay otros dos pilotos que tienen claras chances de estar presente. Se trata de Nicolás Varrone y de Mattia Colnaghi, en Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente.

Lo de Franco Colapinto no tiene mucho misterio, es cuestión de esperar la decisión de Alpine, aunque todo indica que de seguir con actuaciones como estas últimas, continuará en la categoría reina del automovilismo mundial. Ahora bien, sí hay que explicar un poco más en detalle la realidad de los otros dos.

Colapinto, de no mediar ningún inconveniente, seguirá en Alpine.

Nicolás Varrone busca un lugar en Fórmula 2

Varrone, piloto de General Motors, que entra a la F1 en 2026 con Cadillac, ya hizo tests de F2 a finales del 2024 y nuevamente en los primeros meses de este año. Además, lleva tiempo anticipando un salto a dicha categoría y que viene trabajando para lograrlo.

Nicolás Varrone sigue cerca de la F2.

Su currículum incluye grandes resultados en campeonatos de Endurance y victorias tanto en las 24hs de Le Mans como las 24hs de Daytona. Con 24 años, la realidad es que la edad es la mayor desventaja de Nico Varrone, pero sus resultados en carrera y el apoyo de aquellos que lo acompañan podrían conseguirle un lugar en F2 para el 2026. La posibilidad existe.

Mattia Colnaghi, italiano con ascendencia argentina, correrá en F3 con Red Bull

El nombre más desconocido seguramente sea el del nacido a apenas unos kilómetros de uno de los circuitos más míticos de la historia. Mattia Colnaghi, de 17 años, es italo-argentino, oriundo de Monza, pero con madre argentina y familia en la Patagonia. Tras consagrarse campeón de la Formula EuroCup 3 con 16, fue fichado por el programa de jóvenes pilotos de Red Bull Racing.

Mattia Colnaghi estará en la Fórmula 3 en 2026 y forma parte del programa de pilotos de Red Bull.

Posterior a ello, se confirmó que tendrá un lugar en la Fórmula 3 2026 con la escudería MP Motorsport. Sí, la misma que vio correr a Franco Colapinto en la previa de su llegada a la Fórmula 1. Colnaghi ya estuvo en los tests de la F3 en Jerez, España, que se llevaron a cabo esta semana, y metió un tercer puesto en la general del primer día.

En resumen, Colnaghi tiene su lugar asegurado en Fórmula 3 y el apoyo de Red Bull, Colapinto está a punto de ser oficializado por Alpine como piloto para F1 2026 y Nicolás Varrone, en tratativas para encontrar una plaza en Fórmula 2. Argentina podría tener representación en cada una de las categorías principales del campeonato mundial.