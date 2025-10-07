Se supo: la imponente dificultad que tuvo Colapinto en el GP de Singapur de la Fórmula 1 y que agiganta su rendimiento

En la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto suma confianza a bordo del Alpine y hace méritos para ganarse la continuidad en la máxima categoría del automovilismo. En el Gran Premio de Singapur, el argentino volvió a dar buenas muestras de su talento.

A bordo del peor auto de la parrilla, Colapinto inició la carrera en la 16° colocación y, aunque finalizó en el mismo lugar, el desarrollo de la justa dejó un balance positivo y maniobras destacables que lo acercan a la continuidad en el 2026.

Es que, en la largada, el piloto de Pilar ganó tres posiciones en las primeras curvas y luego, a pesar de una mala estrategia del equipo, dio 47 giros con neumáticos medios para aguantar el 16° lugar luego de que no se desplegara un safety car, la esperanza de Alpine.

Pero lo más destacado del fin de semana para Colapinto fue que terminó, tanto en la clasificación como en la carrera, por delante de Pierre Gasly, su experimentado compañero. Así, volvió a demostrar que gira a la par que el francés e incluso lo supera en varios momentos.

Como si fuera poco, en Carburando revelaron un detalle que incrementa el mérito de Colapinto en la largada. Franco Vivian, piloto y analista de este deporte, destacó que el de Pilar salió por la parte de la pintura a su izquierda, algo que pudo haberlo complicado en la frenada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Para que la gente sepa, es difícil lo que pasa. Cuando va pasando, todo ese neumático se va ensuciando con toda la mugre que hay porque nunca se transita por ese lugar dónde está la pintura. Entonces es muy fácil, al llegar a la curva número 1, frenar y pasarte de largo, hacer un desastre. Frenó perfecto. No hubo ningún dive bomb”, resaltó Vivian.

Cuándo corre Franco Colapinto en la Fórmula 1

Después de hacer varias escalas en Europa y posteriormente en Asia, la Fórmula 1 regresa al continente americano. En el fin de semana del 17, 18 y 19 de octubre se lleva a cabo el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Allí, Franco Colapinto entrará en acción en un momento clave para definir su futuro en la categoría y en Alpine como compañero de Pierre Gasly.

ver también El sorprendente elogio de la Fórmula 1 a Colapinto que podría beneficiarlo en su continuidad con Alpine para 2026