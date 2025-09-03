Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá en el Gran Premio de Italia durante la FP1

Luego de firmar su mejor carrera de la temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto miraba con grandes expectativas la carrera del próximo fin de semana en Monza. Sin embargo, el piloto argentino deberá esperar para subirse nuevamente al A525, ya que Alpine le dará la oportunidad de correr a Paul Aron, al menos en la primera tanda libre.

El estonio es el piloto reserva de la escudería y Alpine está obligada a darle cuatro entrenamientos libres por temporada a un piloto reserva, algo estipulado en los reglamentos de la F1. En ese marco, la decisión fue la de que Aron corra en el auto de Colapinto durante la primera tanda del Gran Premio de Monza.

Paul Aron junto a Pierre Gasly, los pilotos de Alpine para la FP1 en Monza. (Getty Images)

Es algo que iba a llegar en algún momento obligatoriamente, ya que tanto él como Gasly deben ceder su lugar al menos dos veces en la temporada. Gasly ya lo hizo en Japón para que corra Ryō Hirakawa -hoy en Haas- y luego de Italia, tanto Gasly como Colapinto estarán obligados a ceder su lugar al menos una vez más en la temporada.

Alpine se encargó de confirmar la noticia en sus cuentas oficiales: “Dando el paso adelante para la FP1 del Gran Premio de Italia, Paul Aron hará su primera aparición en el A525 este fin de semana como parte de sus obligaciones de piloto reserva”, afirmaron. Será la primera práctica libre para el estonio en la escudería, puesto que corrió la FP1 en Silverstone, pero con Sauber.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Colapinto, el favorito para ocupar el lugar en Alpine en 2026

Tras confirmarse que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos oficiales de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1, el periodista español Jorge Peiró aseguró que Colapinto es el favorito para seguir ocupando el asiento de Alpine la próxima temporada.

La escudería tiene al argentino en sus planes de desarrollo del coche del año próximo. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero Gasly”, destacó. No obstante, dejó claro que ese lugar no está asegurado y dependerá de cómo Colapinto rinda de aquí a final de temporada.

“En caso de acumular algunas actuaciones flojas (accidentes por medio), sus opciones de ocupar el asiento al lado de Gasly bajarían. En caso de seguir así, superando problemas mecánicos y manteniéndose cerca de su compañero y hasta superándole en tres fines de semana, Alpine mantendría su pareja de pilotos con el fin de acumular estabilidad de cara a una temporada donde mejorarán“, afirmó.

Publicidad