Antes del GP de México, Colapinto y Gasly contaron cómo resolvieron la polémica del sobrepaso en Austin: “Eso es todo”

De cara al Gran Premio de México de la Fórmula 1, Alpine intenta dar vuelta la página luego de otra decepcionante actuación en Austin, el último fin de semana. La escudería francesa estuvo nuevamente al fondo de la parrilla y aún resuena la arriesgada decisión de Franco Colapinto de sobrepasar a su compañero Pierre Gasly al desobedecer la orden de los ingenieros.

En el Media Day de este jueves, ambos pilotos de Alpine se refirieron a la acción que dio que hablar a dos vueltas del final. Aunque los dos reflejaron que saldaron las diferencias y lo resolvieron puertas adentro, también aprovecharon para resaltar sus posturas.

Gasly explicó el buen entendimiento en la conversación, elogió a Colapinto, pero remarcó que no está de acuerdo con la decisión de su compañero: “Sí, hablamos. Solo que no tiene sentido hablar de eso acá. Lo que había que decir ya se dijo, y está todo bien. Creo que, en general, como individuo, ha hecho un buen trabajo, y eso es todo. Obviamente, lo que hizo el domingo pasado no refleja lo que ha logrado como piloto. ¿Fue su mejor decisión? No. ¿Va a aprender de eso? Sí”.

Y extendió sus elogios para el piloto de Pilar: “Pero en general está haciendo un buen trabajo para el equipo, y creo que es importante avanzar en la misma dirección como grupo. Eso es lo que necesitamos hacer, especialmente en los tiempos en los que estamos ahora”.

Colapinto volvió a hablar sobre la polémica de Austin

“Hablamos con el equipo y lo discutimos todo, y creo que está todo bien y claro. Estoy totalmente de acuerdo en que una instrucción del equipo siempre debe ser obedecida, pero también las situaciones son complicadas. Fue natural para mí en ese momento competir”, señaló el argentino.

Y volvió a defender su accionar: “Son decisiones que uno toma y después, obviamente, como piloto, tenés que aceptar las consecuencias que vengan. Yo las acepto y ojalá que nos movamos de esto para adelante. Vamos a trabajar con el equipo para tener un buen fin de semana acá”.

A qué hora se corre el GP de México

Práctica Libre 1: viernes 24 de octubre (15:30 horas de Argentina).

Práctica Libre 2: viernes 24 de octubre (19:00 horas de Argentina).

Práctica Libre 3: sábado 25 de octubre (14:30 horas de Argentina).

Clasificación: sábado 25 de octubre (18:00 horas de Argentina).

Carrera: domingo 26 de octubre (17:00 horas de Argentina).

