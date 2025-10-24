Nico Varrone reveló que hubo charlas con Cadillac para la Fórmula 1: “Voy a tener un tiro y tengo que aprovecharlo”

A sus 24 años, Nicolás Varrone tendrá la gran oportunidad de probarse en la Fórmula 2, la categoría antesala de la máxima en el automovilismo. El Van Amersfoort Racing, escudería en la que corrieron el propio Franco Colapinto en 2022 y, años antes, Max Verstappen y Charles Leclerc, será el equipo en que Varrone tendrá lo que él mismo describió como su “único tiro” en la categoría.

Luego de confirmarse su llegada a la F2, Nico Varrone habló con Carburando y explicó que también hubo conversaciones con Cadillac, pensando en la Fórmula 1, pero que la única forma de que algo suceda es brillando en esta chance en Fórmula 2, que sabe que será la única que tendrá.

Varrone llegó a la Fórmula 2 y su objetivo es hacerlo bien para estar en el radar de la F1 con Cadillac.

“A ver, obviamente es muy bueno que entren en la F1 porque siendo piloto de la fábrica desde hace años, teniendo buena relación y habiendo ganado cosas juntos, siempre es un plus“, destacó sobre la llegada de Cadillac como undécima escudería de la Fórmula 1. Y aunque los norteamericanos ya anunciaron su alineación con Valtteri Bottas, Checo Pérez y Colton Herta (reserva), Nico Varrone aseguró que ha habido conversaciones sobre el futuro.

“Siempre digo que es mucho mejor estar adentro que afuera, pero yo sé que va a ser clave el año en F2. Yo voy a tener un tiro y tengo que aprovecharlo. Eso yo ya lo sé”, aseguró el piloto argentino, que viene de grandes actuaciones en autos de Turismo y de Resistencia. “Si va bien, van a haber oportunidades, seguro. No sé para qué, pero van a haber. Está hablado, no puedo decir qué, pero es algo que se verá en el momento“, afirmó.

Varrone es piloto de General Motors, la fábrica detrás del equipo de Cadillac en la F1.

“Hay que ir y romperla, es lo que tiene que hacer uno. Yo sé que el año que viene va a ser clave y mi trabajo es prepararme para rendir y estar en los puestos más adelante posible”, declaró Varrone. “Yo voy a ganar, de ahí a que lo logre es recontra difícil, pero uno va a ganar porque sabe que es lo que tiene que hacer para poder seguir adelante. Hay mucho trabajo antes de la primera fecha y depende de un montón de factores, pero uno va con esa mentalidad. Es la misma que en cualquier lado.”

