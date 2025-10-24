Es tendencia:
El ex jugador de la Selección Argentina que fue clave para la llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2

La intervención del ex deportista terminó siendo fundamental para la obtención de sponsors, un punto clave para cualquier piloto de la F2. Detalles.

La importancia del Kun Agüero en la llegada de Nico Varrone a la F2
El automovilismo argentino está de fiesta por la llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2. A partir de 2026, el piloto de 24 años correrá para Van Amersfoort Racing, luego de un esfuerzo gigante tanto dentro como fuera de la pista. Para concretar el sueño, contó con la ayuda del mismísimo Sergio Agüero.

Con un trabajo silencioso muy importante, el Kun viene una pieza fundamental para el presente del oriundo de Ingeniero Maschwitz. El ex futbolista se sumó al grupo de trabajo de Varrone y dio una mano grande a la hora de conseguir sponsors, un factor clave para cualquier piloto con aspiraciones de llegar a la F2.

El Kun se re copó en darme una mano y me está ayudando mucho en otros lugares. Seguramente lo tengamos el año que viene en varias carreras de F2, va a estar muy linda la colaboración”, expresó Nico en diálogo con SportsCenter en ESPN.

Y agregó: “Es un genio. Yo lo veía desde chico y lo tenía como Dios. Es una persona súper normal, que te hace sentir cómodo“. Una relación muy similar a la de Bizarrap con Franco Colapinto, teniendo en cuenta la importancia del productor musical en el éxito del actual piloto de Alpine en la Fórmula 1.

Luego del anuncio, el propio Agüero compartió un video en conjunto con Varrone, donde le entregó el casco al piloto y le preguntó: “¿Y pa, estás listo?”.

Varrone también le agradeció a Colapinto

En diálogo con Carburando, Varrone habló de la importancia de Franco Colapinto en su llegada a la F2: “Me ayudó muchísimo, gracias a lo de él conseguí un montón de cosas. La gente empezó a mirar más, se empezó a interesar más, las empresas, todos. Así que obviamente tuvo muchísimo que ver”.

Publicidad

Para el automovilismo en general, la mirada de los argentinos en el exterior, fue un plus total“, agregó. No está de más recordar que Franco corrió para Van Amersfoort Racing, el nuevo equipo de Varrone, pero en la Fórmula 3.

