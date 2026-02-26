Aseguran que Australia y otros siete circuitos de la F1 2026 serán “una pesadilla” para Colapinto y el resto de los pilotos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, y puede que Albert Park se transforme en una de las pistas más complicadas de todo el año. O al menos eso es lo que se puede entender tra analizar lo que fueron los tests de pretemporada y el comportamiento de las unidades de potencia diseñadas bajo las nuevas regulaciones.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Tanto Franco Colapinto como los otros 21 pilotos de la parrilla verán como Australia pasa de ser un circuito relativamente simple, a uno de los mayores desafíos. Y es que tendrán muy pocos lugares para recargar la batería de los nuevos motores híbridos.

Australia será un dolor de cabeza para los pilotos. (Prensa Alpine)

La energía eléctrica de los nuevos motores se recarga principalmente con fuertes frenadas y bruscas reducciones de velocidad. Eso no pasa mucho en Australia, donde a excepción de la curva 1, de la curva 3 y de la curva posterior a la recta del lago, no hay muchas oportunidades de grandes recargas de energía.

Al resto de las curvas no se llega a suficiente velocidad, o bien, no son lo suficientemente anguladas como para que la rebaja sea tan marcada. En cualquiera de estos dos casos, el resultado es el mismo: la energía eléctrica no recarga lo suficiente.

Albert Park no tiene suficientes puntos de recarga de energía. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Será especialmente interesante ver cómo los pilotos administran la energía eléctrica para utilizarla en la recta principal, así como en el segundo sector, los lugares más lejanos al último gran punto de recarga.

Algo similar se espera que suceda en las citas de Arabia Saudita, Japón, Canadá, Bélgica, Italia, Azerbaiyán y Las Vegas, aunque tal vez para entonces haya paquetes de mejoras que ayuden con este predicamento.

Datos clave

La Fórmula 1 2026 inicia el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

inicia el con el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto y el resto de la parrilla enfrentarán dificultades para recargar energía eléctrica en Melbourne.

y el resto de la parrilla enfrentarán dificultades para en Melbourne. Los nuevos motores híbridos requieren frenadas bruscas, escasas en el circuito de Albert Park.

Publicidad