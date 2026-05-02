Cambio de horario para Franco Colapinto: la FIA adelanta el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

Es oficial: el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tiene nuevo horario. La carrera de este domingo 3 de mayo no se llevará a cabo a las 17:00 de Argentina como estaba previsto. Debido al pronóstico de tormenta, se reprogramó para el mismo día, pero mucho más temprano de lo establecido originalmente.

A través de un comunicado oficial, la FIA confirmó que la largada de Franco Colapinto y compañía finalmente será a las 14:00 (13:00 de Miami). Las alertas meteorológicas, que prevén tormentas fuertes durante la tarde en esa ciudad, obligaron a las autoridades a tomar medidas de último momento.

A la hora de fundamentar la modificación del horario, la organización puso sobre la mesa el hecho de “asegurar la menor cantidad de interrupciones en la carrera” y de “priorizar la seguridad de los pilotos, los aficionados, los equipos y el personal”.

El comunicado oficial de la FIA

Tras las conversaciones entre la FIA, la FOM y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de cambiar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local de Miami debido al pronóstico meteorológico, que prevé tormentas más fuertes durante la tarde, cerca de la hora originalmente planeada para el inicio de la carrera.

Esta decisión se ha tomado para asegurar la menor cantidad de interrupciones en la carrera, garantizar la máxima ventana de tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de los pilotos, los aficionados, los equipos y el personal.

Parrilla de salida para el GP de Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hulkenberg (Audi) Liam Lawson (RB) Ollie Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Estebab Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Arvid Lindblad (RB) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi)

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Cambios para Nico Varrone en la Fórmula 2

Este cambio en la F1 obligó a modificar el horario de la F2, en donde el argentino Nicolás Varrone intentará seguir sumando puntos para Van Amersfoort Racing, tras haberlo conseguido en la Sprint de este sábado. La misma pasó de las 13:30 a las 10.25.

Dónde ver el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami, tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2, se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Disney+ Plan Premium.