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Fórmula 2

Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 2 tras el GP de Miami

Gabriele Mini ganó la segunda carrera de la temporada y quedó como escolta en el campeonato.

Gabriele Mini, piloto italiano.
© GettyGabriele Mini, piloto italiano.

Con la victoria de Gabriele Mini se terminó el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2, en lo que fue la segunda carrera de la temporada y que tuvo al argentino Nicolás Varrone en la 13° posición, por lo que no pudo volver a sumar puntos.

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Si bien abandonó a causa de un accidente, el búlgaro Nikola Tsolov se mantuvo como líder del campeonato de pilotos, aunque ahora tiene a Mini como escolta, con un solo punto de diferencia, y la lucha por la cima llega con tres candidatos a la próxima carrera, que será en Canadá.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 2

  1. Nikola Tsolov – 35 puntos
  2. Gabriele Mini – 34 puntos
  3. Rafael Camara – 33 puntos
  4. Ritomo Miyata – 22 puntos
  5. Dino Beganovic – 21 puntos
  6. Noel León – 20 puntos
  7. Joshua Durksen – 16 puntos
  8. Tasanapol Inthraphuvasak – 13 puntos
  9. Oliver Goethe – 12 puntos
  10. Kush Maini – 10 puntos
  11. Alex Dunne – 12 puntos
  12. Colton Herta – 10 puntos
  13. Mari Boya – 6 puntos
  14. Nicolás Varrone – 5 puntos
  15. Martinius Stenshorne – 4 puntos
  16. Sebastián Montoya – 4 puntos
  17. Roman Bilinski – 1 punto
  18. Rafael Villagómez – 0 puntos
  19. Joshua Bennet – 0 puntos
  20. Emerson Fittipaldi – 0 puntos
  21. Cian Shields – 0 puntos

Datos claves

  • Nicolás Varrone ocupa la 14° posición del campeonato con 5 puntos tras el GP de Miami.
  • El búlgaro Nikola Tsolov lidera la tabla de pilotos sumando un total de 35 puntos.
  • Gabriele Mini escolta al líder con 34 puntos, solo una unidad de diferencia.
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Nicolás Varrone terminó 13° en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2

Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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