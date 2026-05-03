Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 2 tras el GP de Miami

Con la victoria de Gabriele Mini se terminó el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2, en lo que fue la segunda carrera de la temporada y que tuvo al argentino Nicolás Varrone en la 13° posición, por lo que no pudo volver a sumar puntos.

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Si bien abandonó a causa de un accidente, el búlgaro Nikola Tsolov se mantuvo como líder del campeonato de pilotos, aunque ahora tiene a Mini como escolta, con un solo punto de diferencia, y la lucha por la cima llega con tres candidatos a la próxima carrera, que será en Canadá.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 2

Nikola Tsolov – 35 puntos Gabriele Mini – 34 puntos Rafael Camara – 33 puntos Ritomo Miyata – 22 puntos Dino Beganovic – 21 puntos Noel León – 20 puntos Joshua Durksen – 16 puntos Tasanapol Inthraphuvasak – 13 puntos Oliver Goethe – 12 puntos Kush Maini – 10 puntos Alex Dunne – 12 puntos Colton Herta – 10 puntos Mari Boya – 6 puntos Nicolás Varrone – 5 puntos Martinius Stenshorne – 4 puntos Sebastián Montoya – 4 puntos Roman Bilinski – 1 punto Rafael Villagómez – 0 puntos Joshua Bennet – 0 puntos Emerson Fittipaldi – 0 puntos Cian Shields – 0 puntos

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