Así quedó la tabla de pilotos de la Fórmula 2 tras el GP de Miami

Con la victoria de Gabriele Mini se terminó el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2, en lo que fue la segunda carrera de la temporada y que tuvo al argentino Nicolás Varrone en la 13° posición, por lo que no pudo volver a sumar puntos.
Si bien abandonó a causa de un accidente, el búlgaro Nikola Tsolov se mantuvo como líder del campeonato de pilotos, aunque ahora tiene a Mini como escolta, con un solo punto de diferencia, y la lucha por la cima llega con tres candidatos a la próxima carrera, que será en Canadá.
Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 2
- Nikola Tsolov – 35 puntos
- Gabriele Mini – 34 puntos
- Rafael Camara – 33 puntos
- Ritomo Miyata – 22 puntos
- Dino Beganovic – 21 puntos
- Noel León – 20 puntos
- Joshua Durksen – 16 puntos
- Tasanapol Inthraphuvasak – 13 puntos
- Oliver Goethe – 12 puntos
- Kush Maini – 10 puntos
- Alex Dunne – 12 puntos
- Colton Herta – 10 puntos
- Mari Boya – 6 puntos
- Nicolás Varrone – 5 puntos
- Martinius Stenshorne – 4 puntos
- Sebastián Montoya – 4 puntos
- Roman Bilinski – 1 punto
- Rafael Villagómez – 0 puntos
- Joshua Bennet – 0 puntos
- Emerson Fittipaldi – 0 puntos
- Cian Shields – 0 puntos
Datos claves
- Nicolás Varrone ocupa la 14° posición del campeonato con 5 puntos tras el GP de Miami.
- El búlgaro Nikola Tsolov lidera la tabla de pilotos sumando un total de 35 puntos.
- Gabriele Mini escolta al líder con 34 puntos, solo una unidad de diferencia.