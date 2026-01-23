Es tendencia:
Atento Colapinto: uno de los máximos rivales de Alpine en la Fórmula 1 2026 compartió la peor noticia en la pretemporada

El exequipo de Franco Colapinto se perderá los primeros tests, tras fallar las pruebas obligatorias.

Por Germán Celsan

Williams, con problemas en la pretemporada
Williams, con problemas en la pretemporada

Este viernes fue un día más que importante de cara a la Fórmula 1 2026, ya que tanto Alpine como Ferrari presentaron sus autos de cara a la próxima temporada. Ahora bien, esas no fueron las únicas novedades de la jornada, ya que mientras todo eso sucedía, Williams hizo un anuncio que no le sentará bien a sus fanáticos.

Toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 la podrás ver por Disney+

La exescudería de Franco Colapinto, con la que debutó en la Fórmula 1, compartió hoy mediante un comunicado que se perderá los tests de pretemporada iniciales. Los mismos están pactados para disputarse del 26 al 30 de enero en Barcelona.

Atlassian Williams F1 Team ha tomado la decisión de no participar de los tests de Barcelona, luego de retrasos en el programa del FW48, a la vez que continuamos empujando para sacar el máximo rendimiento del auto”, explicó la escudería. “En su lugar, el equipo conducirá una serie de pruebas, incluyendo un programa VTT [Virtual Test Track], preparando el auto para los primeros tests oficiales de Bahréin y la primera carrera de la temporada en Melbourne”, detallaron.

Qué pasó con Williams y por qué no están en los tests de la F1 en Barcelona

Previo a participar de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 para el 2026, las once escuderías deben someterse a ciertas pruebas obligatorias por parte de la FIA. Y, de acuerdo a múltiples reportes en Europa, Williams no habría pasado las mismas.

Según indican, Williams habría tenido problemas para pasar los “crash tests” y por ese motivo no puede participar de las pruebas de la Fórmula 1 en Barcelona como el resto de los equipos. Aun así, la decisión final fue tomada por la propia escudería.

Sainz y Albon son los más perjudicados por la situación.

Esto pone a la escudería, que comparte motor Mercedes con Alpine, McLaren y la propia Mercedes, en una severa desventaja, ya que sus pilotos se perderán un tercio de las pruebas de pretemporada. Los principales afectados son, justamente, Carlos Sainz y Alex Albon, que saldrán a girar en Bahréin, en febrero, con mucho más para probar y menos tiempo para completar los programas.

En síntesis

  • Williams no participará en los tests de Barcelona del 26 al 30 de enero.
  • El auto FW48 no habría superado los crash tests obligatorios de la FIA.
  • Carlos Sainz y Alex Albon realizarán sus primeras pruebas oficiales hasta Bahréin.
germán celsan
Germán Celsan

