Audi presentó el diseño de su auto para debutar en la Fórmula 1 en 2026

Red Bull y Racing Bulls fueron los primeros en mostrar sus autos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, pero una de las presentaciones que más llamaba la atención de los fanáticos de la categoría era la de Audi. Los alemanes harán su estreno oficial en la F1 tras tomar el lugar de Sauber en la parrilla, y este martes conocimos los autos que presentarán durante el año.

En una presentación alucinante, que incluyó un show de entretenimiento combinando momentos de ópera, hip hop y un coro, todos con letras relacionadas con “el inicio” de la escudería en la Fórmula 1, el evento continuó con una cuenta regresiva que dio pie a un video motivacional con Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, los pilotos de Audi para el 2026.

Luego del mismo, la host del show, Naomi Schiff, quien también es piloto, se encargó de darle continuidad al evento con entrevistas a Jonathan Wheatley, mecánico encargado en el diseño del auto, y Mattia Binotto, jefe de equipo de la escudería.

Finalmente, llegó el momento de la revelación. El auto que representará a Audi en la Fórmula 1 en 2026, y al mostrarse, sorprendió. Con un gris metálico en toda la parte frontal, un ala trasera negra y un naranja fuerte en los pontones y detalles, el auto lució fantástico.

El diseño de Audi para la Fórmula 1 2026

Binotto y Wheatley dejaron claro que el objetivo de Audi es llegar al 2030 con un auto y un equipo construidos para pelear por campeonatos desde el inicio de la próxima década, y la planificación de estos cuatro años es elevar el nivel para llegar a ese lugar en ese momento.

Junto al auto aparecieron Bortoleto y Hülkenberg, quienes también destacaron la gran oportunidad que representa ser los primeros pilotos de Audi en la Fórmula 1 y describieron al auto como “increíble” y “una belleza”.

En síntesis

Audi debutará oficialmente en la Fórmula 1 2026 ocupando el lugar de la escudería Sauber .

debutará oficialmente en la ocupando el lugar de la escudería . Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg fueron presentados como los pilotos titulares del equipo alemán.

fueron presentados como los pilotos titulares del equipo alemán. El diseño del auto combina gris metálico frontal, ala trasera negra y detalles naranja fuerte.

