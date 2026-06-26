Colapinto está frente a la chance de emular a Messi y la Selección Argentina este fin de semana en Austria

A muchos fanáticos de la Fórmula 1 no les gusta la comparación con el fútbol. Les pido disculpas, pero con el clima del Mundial es imposible no hacerlo.

¡Qué tal, amigos de Bolavip! Sé que a muchos fanáticos de la Fórmula 1 no les gusta que les mezclen su deporte con el fútbol, pero en pleno Mundial y en la antesala del Gran Premio de Austria, es imposible no contagiarse.

Este fin de semana arranca una seguidilla intensa de carreras antes del receso de verano, y las historias de los pilotos parecen sacadas de una Copa del Mundo.

Colapinto y la chance de emular a la Selección

Si este fin de semana Franco Colapinto logra hacer lo mismo que hizo Lionel Messi ante Austria en el Mundial, es decir, ser figura rutilante, estaríamos hablando de un resultado histórico. Franco viene de grandes actuaciones, pero su monoplaza necesita mejoras urgentes, que no las llevará a Spielberg.

Su equipo está sufriendo mucho —hoy son el quinto mejor de la temporada— y quedó demostrado en Barcelona, donde padecieron un fin de semana lleno de complicaciones.

Si logran incorporar ese nuevo alerón delantero que tanto necesitan y mejoran las prestaciones de la parte frontal del auto, Franco podría darnos una gran alegría.

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En la lucha interna de Alpine, en paralelo, tenemos un Argentina – Francia. Ojo ahí, porque Franco viene arriba de Gasly. Entre carreras sprint y GP, Colapinto le ganó 6 de las últimas 6 clasificaciones. En las carreras, la situación cambia, pero en qualy Argentina viene ganándole a Francia. Ahora, veamos un poco el panorama general de los demás equipos.

Mercedes, Antonelli y la sombra de Inglaterra

La escudería Mercedes tiene un panorama complicado. Los problemas de confiabilidad son evidentes, especialmente con la temperatura de la batería, un dolor de cabeza que los acechará en este verano europeo.

George Russell la tiene aún más difícil que la selección de Inglaterra: mientras los ingleses buscan cortar una sequía mundialista que data de 1966, Russell busca recuperarse de sus recientes traspiés, y mentalmente la situación es compleja.

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Por otro lado, la gran revelación es Kimi Antonelli. El joven piloto está logrando que Italia se olvide de que hay un Mundial de fútbol, luego de la dolorosa ausencia de la Azzurra por tercera vez consecutiva.

Antonelli es un oasis para el deporte italiano y se perfila como un protagonista central en la Fórmula 1. Su lucha interna con Russell será clave para definir quién es el número uno y quién el dos en el equipo.

Ferrari, Cadillac y McLaren: la pelea por mejorar

Ferrari: la Scuderia llega con dos mejoras en su motor. Si bien no quieren ser excesivamente optimistas, buscarán que este progreso les permita mantenerse en la pelea sin sufrir los problemas de confiabilidad que afectaron a sus rivales. Además, Hamilton viene de ganar su primera carrera en el equipo y, si mantiene este ritmo, puede ser un contendiente al título.

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McLaren: no llega de la mejor manera, pero como en todo deporte, al campeón vigente se lo tiene que respetar. El podio conseguido en Barcelona ilusiona con que pueda repetirse en Austria y, por qué no, con algunas mejoras, apuntar a volver a ganar una carrera.

Cadillac: el equipo sigue actualizando su auto. Su objetivo es claro, de la mano de Checo Pérez: al igual que México en el Mundial, la meta es llegar al “quinto partido”. La traducción para esta temporada de la F1 es mejorar y seguir luchando por acercarse al pelotón del medio.

Verstappen, Alonso y la lucha de los gigantes

Max Verstappen sigue en su propio universo, pero paradójicamente, todo lo que no gana Holanda en el fútbol lo gana él en la pista. Si Max tiene un buen auto, sigue siendo un gran candidato a la pole, sobre todo en la casa de Red Bull, aunque en carrera el panorama pueda ser distinto.

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Por su parte, Fernando Alonso y España viven realidades diferentes. Mientras “La Roja” busca la gloria, Alonso no gana desde 2013, pero la victoria en su equipo la tiene asegurada ante Lance Stroll, pese a que su Canadá es local en el Mundial y Lance es local en Aston Martin, el equipo de su padre.

En fin, sepan disculpar la mezcla, pero este fin de semana hay una gran carrera por delante y la ilusión de ver a nuestro representante, Franco, logrando un buen resultado, está más viva que nunca.