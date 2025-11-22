Gran Premio de Las Vegas con Franco Colapinto EN VIVO y ONLINE vía FOX SPORTS y DISNEY+ por la Fórmula 1 2025: ¡Cambio de último momento en la parrilla!

Pocas horas de la largada, se confirmó que el piloto japonés de Red Bull, que había clasificado 19°, saldrá desde el pitlane debido a que realizó cambios en su monoplaza. El único beneficiado de esta maniobra es Lewis Hamilton, que había finalizado la qualy en el último lugar.

"Creo que es bastante claro lo que van a hacer los demás, nosotros vamos a probar algo diferente y veremos si funciona. Es una carrera larga, hay mucha degradación de la goma delantera, es un poco diferente a lo normal", expresó el piloto argentino, en diálogo con ESPN, en los minutos previos a salir a la pista.

En la previa a la carrera, vale rememorar la maniobra que protagonizó el argentino en la FP2 y se llevó todos los flashes: a pura muñeca y bajo la lluvia, evitó lo que pudo haber sido un fuerte golpe contra los muros.

Bajo las noche de Las Vegas, y tras una complicada clasificación bajo la lluvia, Franco Colapinto sueña con conseguir sus primeros puntos de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino larga desde el 15° puesto de la grilla, mientras que la pole position le pertenece a Lando Norris (McLaren), que tiene a Max Verstappen (Red Bull) como escolta. La carrera comienza en la madrugada de este domingo, a la 01:00, y puede verse por Fox Sports y Disney+ Premium.