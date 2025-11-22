Es tendencia:
Gran Premio de Las Vegas con Franco Colapinto EN VIVO y ONLINE vía FOX SPORTS y DISNEY+ por la Fórmula 1 2025: ¡Cambio de último momento en la parrilla!

En la Ciudad del Pecado, el piloto argentino larga 15° y va en búsqueda de sus primeros puntos de la temporada.

La salvada de Colapinto que paralizó el fin de semana

En la previa a la carrera, vale rememorar la maniobra que protagonizó el argentino en la FP2 y se llevó todos los flashes: a pura muñeca y bajo la lluvia, evitó lo que pudo haber sido un fuerte golpe contra los muros.

Colapinto palpitó la carrera

"Creo que es bastante claro lo que van a hacer los demás, nosotros vamos a probar algo diferente y veremos si funciona. Es una carrera larga, hay mucha degradación de la goma delantera, es un poco diferente a lo normal", expresó el piloto argentino, en diálogo con ESPN, en los minutos previos a salir a la pista.

Así será la parrilla de largada

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
  12. Lance Stroll (Aston Martin)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Kimi Antonelli (Mercedes)
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  19. Lewis Hamilton (Ferrari)
  20. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Tsunoda partirá desde boxes

Pocas horas de la largada, se confirmó que el piloto japonés de Red Bull, que había clasificado 19°, saldrá desde el pitlane debido a que realizó cambios en su monoplaza. El único beneficiado de esta maniobra es Lewis Hamilton, que había finalizado la qualy en el último lugar.

Por Bruno Carbajo

Franco Colapinto, en acción en el GP de Las Vegas.
© GettyFranco Colapinto, en acción en el GP de Las Vegas.

Bajo las noche de Las Vegas, y tras una complicada clasificación bajo la lluvia, Franco Colapinto sueña con conseguir sus primeros puntos de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino larga desde el 15° puesto de la grilla, mientras que la pole position le pertenece a Lando Norris (McLaren), que tiene a Max Verstappen (Red Bull) como escolta. La carrera comienza en la madrugada de este domingo, a la 01:00, y puede verse por Fox Sports y Disney+ Premium.

