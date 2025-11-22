Bajo las noche de Las Vegas, y tras una complicada clasificación bajo la lluvia, Franco Colapinto sueña con conseguir sus primeros puntos de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino larga desde el 15° puesto de la grilla, mientras que la pole position le pertenece a Lando Norris (McLaren), que tiene a Max Verstappen (Red Bull) como escolta. La carrera comienza en la madrugada de este domingo, a la 01:00, y puede verse por Fox Sports y Disney+ Premium.
Gran Premio de Las Vegas con Franco Colapinto EN VIVO y ONLINE vía FOX SPORTS y DISNEY+ por la Fórmula 1 2025: ¡Cambio de último momento en la parrilla!
En la Ciudad del Pecado, el piloto argentino larga 15° y va en búsqueda de sus primeros puntos de la temporada.
La salvada de Colapinto que paralizó el fin de semana
En la previa a la carrera, vale rememorar la maniobra que protagonizó el argentino en la FP2 y se llevó todos los flashes: a pura muñeca y bajo la lluvia, evitó lo que pudo haber sido un fuerte golpe contra los muros.
Colapinto palpitó la carrera
"Creo que es bastante claro lo que van a hacer los demás, nosotros vamos a probar algo diferente y veremos si funciona. Es una carrera larga, hay mucha degradación de la goma delantera, es un poco diferente a lo normal", expresó el piloto argentino, en diálogo con ESPN, en los minutos previos a salir a la pista.
Así será la parrilla de largada
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Carlos Sainz (Williams)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Alex Albon (Williams)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
Tsunoda partirá desde boxes
Pocas horas de la largada, se confirmó que el piloto japonés de Red Bull, que había clasificado 19°, saldrá desde el pitlane debido a que realizó cambios en su monoplaza. El único beneficiado de esta maniobra es Lewis Hamilton, que había finalizado la qualy en el último lugar.
Palabra autorizada