Colapinto llega al GP de Miami con la energía por las nubes y con un Alpine mejorado

Regresa la Fórmula 1 después de este parate prolongado y vuelve con la cuarta fecha de la temporada: el Gran Premio de Miami en los Estados Unidos. Será la carrera 1153 en la historia de La Máxima y también la quinta vez que se corra en dicha ciudad. Y Franco Colapinto ya está calentando motores.

Se aproxima la vigésima sexta edición de un fin de semana Sprint. Es decir, vamos a tener dos carreras: una corta el sábado y una larga el domingo. Esto limita la cantidad de tiempo que tienen los autos y los equipos para poder probar. De hecho, hay tantos cambios y tantas cosas nuevas para ver en Miami que la Fórmula 1 ha decidido que la única tanda de entrenamientos que van a tener el viernes, en vez de durar 60 minutos, va a durar 90 minutos. Porque básicamente hay reglas nuevas y hay muchos elementos nuevos a probar; hay mucho trabajo por hacer en Miami.

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Primero, lo más importante: va a haber reglas nuevas para este fin de semana porque la Fórmula 1 empieza a reconocer que la potencia de 50% de motor de combustión y 50% de energía recuperada no está siendo una buena solución para los autos de la Fórmula 1 que, básicamente, pasan buena parte de la vuelta preocupados más en recuperar energía que en utilizarla.

Para tratar de minimizar todo esto, la Fórmula 1 ha tomado algunas medidas que tienen que ver con: menos recuperación, menos capacidad para recuperar energía y el famoso “super clipping”, que es sobre todo en el final de las rectas donde la batería pasaba de modo “entregar energía” a “captar energía”.

Perfecto no va a ser, es imposible que cambie todo tan rápido. No va a ser perfecto porque vamos a seguir viendo autos que, en rectas largas, cuando superen la mitad de la recta y empiecen a transcurrir los últimos metros, van a ir perdiendo velocidad por la entrega de energía. Hay que seguir recuperando energía.

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Estas son las medidas más importantes que ha tomado la FIA junto con los equipos para tratar de minimizar los problemas de seguridad (como el caso del accidente de Oliver Bearman evitando a Franco Colapinto por la diferencia de velocidad). Otro tema muy importante que se va a implementar a prueba por dos carreras y que empieza este fin de semana en Miami es un sistema que detecta si algún auto se ha quedado a una velocidad muy baja en el momento de la largada: le va a activar la batería para que le pueda dar potencia y se pueda mover.

Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1, en la exhibición de Buenos Aires. (Foto: Getty)

Hay otro escenario que no es menor y me parece que será de las grandes historias del fin de semana: el contexto de haber tenido tres carreras con un reglamento tan nuevo (no solo en potencia, sino también en chasis). Ahora hay tres carreras de experiencia y se vino este parate por las dos cancelaciones que sufrimos en el mes. Esto significa que los equipos han tenido mucho tiempo para revisar la información de las primeras carreras, digerirla y diseñar soluciones a los problemas detectados.

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A esta carrera llega Alpine y llega Colapinto con la energía por las nubes después del show y el cariño recibido en el roadshow en Buenos Aires. Esto anímicamente significa mucho para Franco. Alpine también traerá mejoras: en las primeras tres carreras el auto sufrió aerodinámicamente en curvas de mediana y alta velocidad, especialmente en el ala delantera. Es una carrera crucial para Colapinto. Se entienden los contextos de sus clasificaciones anteriores, pero la realidad es que Franco ha sumado un punto mientras que el 90% de los puntos del equipo los ha sumado Pierre Gasly. El equipo ha trabajado mucho en el simulador y en el túnel de viento y fue Colapinto quien fue a probar estas mejoras a Silverstone. El equipo confía en él, pero Franco tiene ahora la responsabilidad de empezar a dar resultados desde el viernes en un circuito donde no ha corrido antes.