Mercedes se quedó con el sponsor de 3,31 billones de dólares que perdió Alpine

La escudería anunció hoy un acuerdo multianual con uno de los principales auspiciantes que tuvo Alpine por la última década.

Por Germán Celsan

Alpine perdió un sponsor a manos de Mercedes
© GettyAlpine perdió un sponsor a manos de Mercedes

Este jueves tuvo lugar la presentación oficial de Mercedes de cara a la Fórmula 1 2026. Allí, la automotriz alemana presentó sus autos oficiales para la temporada, los W17, que pilotarán George Russell y Kimi Antonelli. Esto incluyó el livery, es decir, el diseño del auto, y también algunos nuevos patrocinadores destacados.

Sin lugar a dudas, la más sorprendente de las revelaciones fue la confirmación de Microsoft como su nuevo sponsor oficial. De acuerdo a la información provista, se trata de un acuerdo multianual y el logo de la marca se podrá ver en la toma de aire y en los endplates del ala delantera del W17. También en los monos de los pilotos.

Mercedes se quedó con Microsoft tras el fin de la sociedad con Alpine

Microsoft, una empresa valorada en 3,31 billones de dólares, fue auspiciante de Alpine desde 2012, cuando el equipo todavía se llamaba Lotus. Esa sociedad siguió hasta 2025, pasando por las etapas de Renault y Alpine de la escudería, y finalizó en el cierre de la temporada pasada.

Al igual que sucedía con Alpine, el acuerdo entre Microsoft y Mercedes incluirá el uso de sus herramientas tecnológicas, Microsoft Azure, Microsoft 365 y Gifthub. Estas dos últimas ya eran utilizadas por la escudería, que ahora añadirá Azure y sus funciones.

“Microsoft Azure y sus capacidades de IA ampliarán las actuales capacidades de datos y computación de alto rendimiento del equipo, tanto en la fábrica como en la pista, mediante recursos escalables de nube e IA que respaldarán las cargas de trabajo de simulación, el análisis de rendimiento, el modelado de estrategias de carrera y el análisis transversal”, destacaron desde Mercedes.

El diseño del W17 de Mercedes para la F1 2026

Junto al anuncio de Microsoft, la otra gran revelación de la jornada fue el diseño del W17, que volverá a darle a Mercedes el mote de las “flechas de plata”, puesto que el color plateado será el dominante a lo largo de la temporada 2026. Detalles con el logo de la escudería aparecen en la parte superior. Mientras que los detalles serán en negro y verde.

En síntesis

  • Mercedes presentó el W17 para 2026 pilotado por George Russell y Kimi Antonelli.
  • Microsoft es el nuevo patrocinador oficial tras finalizar su alianza de años con Alpine.
  • El diseño del W17 recupera el color plateado dominante con detalles negros y verdes.
