El posteo de Pierre Gasly que generó incertidumbre de cara a la temporada 2026 de Alpine: “Podría meterme en problemas por esto”

El 2025 ya está en el pasado para Alpine, y especialmente para sus pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto, que ya dejaron en claro que no quieren saber nada del A525, el auto que tuvieron que manejar y con el que sufrieron durante toda la temporada.

Y, por si no fuera suficiente las declaraciones públicas que ya han hecho con los medios, volvió a quedar claro con el reciente posteo de Gasly. El francés, que ya está de regreso en Enstone para empezar a trabajar de cara a la pretemporada, hizo un posteo bastante particular en el que incluso remarcó: “Podría meterme en problemas por esto“.

El posteo en cuestión tiene que ver con el mítico R25 con el que Fernando Alonso se consagró campeón, cuando la escudería todavía utilizaba el nombre del motorista, Renault. Y más específicamente, Gasly le consultó a sus seguidores si les gustaría que se volviera a esos colores, el azul claro, casi celeste, combinado con el amarillo. Un auto y un diseño que quedó en la historia.

El histórico R25 de Fernando Alonso. (IG/Pierre Gasly)

Hoy Alpine utiliza otros colores, un azul metálico combinado con el rosa propio del Main Sponsor, BWT, colores que parece ya han cansado a Gasly, luego de portarlos durante los últimos cinco años, cada vez con menos éxito y peores resultados.

Como dice Gasly, podría meterse en algún problema por ese planteo, pero sin lugar a dudas Franco Colapinto, su compañero de equipo, respaldaría la moción en caso de llegar hasta quienes toman las decisiones dentro de Alpine. Algo que resulta bastante improbable que suceda.

