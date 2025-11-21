Carlos Bianchi comparó a Marcelo Gallardo con Lewis Hamilton para explicar su presente en River: “Es una situación difícil”

La comparación entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo se repitió muchas veces a lo largo de los últimos años por el éxito de ambos como entrenadores. Sin embargo, las vueltas del fútbol encontraron a un Virrey alejado de la dirección técnica opinando sobre un Muñeco que atraviesa su peor momento al frente de River.

En el Olé Summit, el legendario estratega de Boca y Vélez fue consultado por la particular realidad que atraviesa el Millonario, que ganó apenas 2 de los últimos 12 partidos. En esa charla, el cuatro veces campeón de la Copa Libertadores se despachó con una particular comparación.

“La de Gallardo es una situación difícil para vivir, y el primero que no la quiere vivir es Gallardo. No se la imaginaba. River tiene un buen plantel y tuvo la posibilidad de comprar, compró media docena de jugadores. Lo que menos esperaba es la situación actual, pero te llega y hay que buscarle la vuelta como para cambiar la rueda. Es así”, expresó.

Y continuó: “Ya tiene muchos años de entrenador y seguro está tan preocupado como podría estar cualquiera en esta situación. Pero es un técnico que demostró ganar muchas cosas. No podés hacer nada. Vos decís, ¿cómo puede ser? Pensás, le buscás la vuelta”.

Luego, comparó: “¿Vos creés que a Hamilton le da placer estar decimoquinto con la Ferrari? A Hamilton no le da ningún placer, a alguien que salió siete veces campeón de la Fórmula 1″.

Bianchi sobre por qué no va a La Bombonera

Tras haber visitado una vez más el Estado José Amalfitani en el empate entre Vélez y River, Carlos Bianchi reveló por qué no volvió a La Bombonera: “Por respeto. Al técnico que está trabajando, miren lo que pasó recién con los cantitos… A Vélez voy porque es mi casa y nací ahí“.

La última aparición pública de Carlos Bianchi en La Bombonera fue en junio de 2023, en el partido despedida de Juan Román Riquelme. Sin embargo, el ex entrenador nunca volvió al Alberto J. Armando a ver un partido del equipo desde su despido en 2014.

La mala racha de River: 2 victorias en 12 partidos

17/9 | River 1 – Palmeiras 2 (Copa Libertadores)

(Copa Libertadores) 20/9 | Atl. Tucumán 2 – River 0 (Torneo Clausura)

– River 0 (Torneo Clausura) 24/9 | Palmeiras 3 – River 1 (Copa Libertadores)

– River 1 (Copa Libertadores) 28/9 | River 1 – Deportivo Riestra 2 (Torneo Clausura)

(Torneo Clausura) 2/10 | Racing 0 – River 1 (Copa Argentina)

(Copa Argentina) 5/10 | Rosario Central 2 – River 1 (Torneo Clausura)

– River 1 (Torneo Clausura) 12/10 | River 0 – Sarmiento 1 (Torneo Clausura)

(Torneo Clausura) 18/10 | Talleres 0 – River 2 (Torneo Clausura)

(Torneo Clausura) 24/10 | Ind. Rivadavia 0 – River 0 (Copa Argentina)

– River 0 (Copa Argentina) 2/11 | River 0 – Gimnasia LP 1 (Torneo Clausura)

(Torneo Clausura) 9/11 | Boca Juniors 2 – River 0 (Torneo Clausura)

– River 0 (Torneo Clausura) 16/11 | Vélez 0 – River 0 (Torneo Clausura)

