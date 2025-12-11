Es tendencia:
“No están a mi nivel”: Lewis Hamilton acalló a sus críticos y quienes pedían por su retiro de la Fórmula 1

El siete veces campeón mundial y una de sus declaraciones más contundentes de los últimos tiempos.

Por Germán Celsan

© GettyLa respuesta de Hamilton a sus críticos

El próximo 7 de enero, Lewis Hamilton cumplirá 41 años, y se sigue manteniendo como el segundo piloto más longevo en la Fórmula 1, solo por detrás de Fernando Alonso. El siete veces campeón del mundo lleva casi 20 años arriba del auto y si bien su carrera es la más exitosa de la historia, hay quienes creen que ya es hora de decir adiós.

Y es que, así como hay que reconocer todo el éxito que tuvo el británico a lo largo de su carrera, este año en Ferrari fue el peor de todo su paso por el automovilismo, y en la escudería más grande del mundo, por más que no haya un piloto campeón desde 2007 que vista de rojo.

Como es de esperar, a lo largo del año la expectativa se transformó en críticas y en algunos pedidos de que Hamilton se retire; y llegado el final de la temporada 2025, Hamilton finalmente se pronunció con contundencia al respecto. “No tengo nada que decirle a ellos“, aseguró cuando le preguntaron por sus críticos.

A Hamilton no le tembló el pulso a la hora de responderle a quienes lo criticaron durante el año. (Getty)

Ninguno de ellos ha hecho lo que he hecho, no están a mi nivel“, completó Hamilton luego de terminar el Gran Premio de Abu Dhabi, la última prueba de la temporada, en una carrera en la que fue uno de los pilotos más destacados de la parrilla, avanzando casi diez posiciones durante la competencia.

La temporada 2025, la más dura en la carrera de Hamilton en la F1

El 2025 de Lewis Hamilton lo vio terminar sexto en el campeonato mundial, un lugar por encima de su última temporada en Mercedes. Sin embargo, es incuestionable que esta temporada fue peor, ya que no registró ni un triunfo en todo el año en un Gran Premio.

Su única bandera a cuadros se dio en la Carrera Sprint de China, allá por las primeras semanas, cuando todo era expectativa e ilusión. Tampoco hubo podios para el siete veces campeón del mundo, algo que no le había sucedido jamás en toda su carrera en la F1, y hubo momentos donde él mismo se mostró cabizbajo por los resultados.

Lewis Hamilton va por la revancha en 2026, lejos los pensamientos del retiro. (Getty)

Pero, sin lugar a dudas, tiene el talento para revertir la situación y con un 2026 que será un lienzo en blanco y un comienzo desde cero, la posibilidad de que vuelva a ser candidato está latente.

En síntesis

  • Lewis Hamilton (40 años) respondió a sus críticos que piden su retiro diciendo: “No tengo nada que decirle a ellos. Ninguno de ellos ha hecho lo que he hecho, no están a mi nivel”.
  • La temporada 2025 fue la peor de su carrera en F1, ya que por primera vez no registró ningún triunfo en un Gran Premio ni ningún podio en todo el año.
  • Hamilton terminó sexto en el campeonato mundial de pilotos de 2025 con Ferrari.
