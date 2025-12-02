Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada

Alpine no quiere pasar por alto ningún detalle de cara a la Fórmula 1 2026 y va a por todo. Con sus butacas ya asignadas a Pierre Gasly y Franco Colapinto, y su nuevo monoplaza a punto de ser anunciado, la escudería decidió encender las alarmas al revelar un as bajo la manga que salpica y pone en alerta al piloto argentino: iniciaron conversaciones con Alex Dunne, una de las joyas del mundo automotriz.

El piloto irlandés de 20 años es el nuevo objetivo que se planteó la escudería francesa, según informó BBC Sports. La intención sería otorgarle un lugar en su estructura de desarrollo, luego de haber llamado la atención de propios y extraños al haber finalizado quinto en la Fórmula 2, con dos victorias y ocho podios.

Dunne ya supo estar en el centro de atención cuando en octubre sorprendió al abandonar el prestigioso programa de desarrollo de McLaren. En ese momento, ya demostraba un gran potencial, al conseguir un cuarto lugar en las prácticas de F1 en Austria, quedando a solo 0,069 segundos del titular Oscar Piastri.

Con un currículum más que interesante, los pretendientes no tardaron en sondear la situación de Dunne. En primera instancia, se lo relacionó con Red Bull. Helmut Marko, asesor del equipo, llegó a afirmar que el joven era “muy parecido a un piloto de Red Bull” y se especuló que existieron conversaciones entre las partes, según Motorsport. No obstante, los rumores se diluyeron con las semanas.

Alex Dunne sería pretendido por Alpine para la próxima temporada

La aparición en escena de Alpine

Con este panorama, Alpine no perdió el tiempo. a quien no le temblaría el pulso de darle un papel protagonista. El interés por Dunne no solo es una invitación directa para que Colapinto y Gasly no se relajen de cara al futuro, sino que el irlandés se suma a una densa cantera que ya tiene varios nombres expectantes. Allí aparecen Jack Doohan, que comenzó la temporada como titular y fue reemplazado por Colapinto, y Paul Aron, quien compitió con el argentino hasta último momento por la segunda butaca en 2026. Luego, más atrás aparecen Gabriele Mini y Kush Maini, pilotos de F2 del equipo.

Por el momento, Dunne dirá presenta en la segunda división de la élite automotriz representando a Rodin Motorsport. Irá en búsqueda del título, luego de ser un aspirante al mismo en su primer año en la categoría. En tanto, Alpine sigue de cerca su situación y define si su próximo paso rumbo a un 2026 de altas expectativas lo tiene en carpeta.

Datos clave