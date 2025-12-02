Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Competencia inesperada para Franco Colapinto: Alpine negocia con un piloto pretendido por Red Bull para la próxima temporada

En medio del inminente anuncio de su nuevo monoplaza, la escudería puso en carpeta a una de las joyas del mundo automotriz.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Alex Dunne, el nuevo objetivo de Alpine para su programa de pilotos.
© GettyAlex Dunne, el nuevo objetivo de Alpine para su programa de pilotos.

Alpine no quiere pasar por alto ningún detalle de cara a la Fórmula 1 2026 y va a por todo. Con sus butacas ya asignadas a Pierre Gasly y Franco Colapinto, y su nuevo monoplaza a punto de ser anunciado, la escudería decidió encender las alarmas al revelar un as bajo la manga que salpica y pone en alerta al piloto argentino: iniciaron conversaciones con Alex Dunne, una de las joyas del mundo automotriz.

El piloto irlandés de 20 años es el nuevo objetivo que se planteó la escudería francesa, según informó BBC Sports. La intención sería otorgarle un lugar en su estructura de desarrollo, luego de haber llamado la atención de propios y extraños al haber finalizado quinto en la Fórmula 2, con dos victorias y ocho podios.

Dunne ya supo estar en el centro de atención cuando en octubre sorprendió al abandonar el prestigioso programa de desarrollo de McLaren. En ese momento, ya demostraba un gran potencial, al conseguir un cuarto lugar en las prácticas de F1 en Austria, quedando a solo 0,069 segundos del titular Oscar Piastri.

Con un currículum más que interesante, los pretendientes no tardaron en sondear la situación de Dunne. En primera instancia, se lo relacionó con Red Bull. Helmut Marko, asesor del equipo, llegó a afirmar que el joven era “muy parecido a un piloto de Red Bull” y se especuló que existieron conversaciones entre las partes, según Motorsport. No obstante, los rumores se diluyeron con las semanas.

Alex Dunne sería pretendido por Alpine para la próxima temporada (Getty Images).

Alex Dunne sería pretendido por Alpine para la próxima temporada (Getty Images).

La aparición en escena de Alpine

Con este panorama, Alpine no perdió el tiempo. a quien no le temblaría el pulso de darle un papel protagonista. El interés por Dunne no solo es una invitación directa para que Colapinto y Gasly no se relajen de cara al futuro, sino que el irlandés se suma a una densa cantera que ya tiene varios nombres expectantes. Allí aparecen Jack Doohan, que comenzó la temporada como titular y fue reemplazado por Colapinto, y Paul Aron, quien compitió con el argentino hasta último momento por la segunda butaca en 2026. Luego, más atrás aparecen Gabriele Mini y Kush Maini, pilotos de F2 del equipo.

Publicidad
Todos los resultados posibles de la definición de la Fórmula 1: las opciones de Norris, Verstappen y Piastri

ver también

Todos los resultados posibles de la definición de la Fórmula 1: las opciones de Norris, Verstappen y Piastri

McLaren le pone presión a Piastri y Norris: fichó al piloto del momento y lo haría debutar en F1 este fin de semana

ver también

McLaren le pone presión a Piastri y Norris: fichó al piloto del momento y lo haría debutar en F1 este fin de semana

Por el momento, Dunne dirá presenta en la segunda división de la élite automotriz representando a Rodin Motorsport. Irá en búsqueda del título, luego de ser un aspirante al mismo en su primer año en la categoría. En tanto, Alpine sigue de cerca su situación y define si su próximo paso rumbo a un 2026 de altas expectativas lo tiene en carpeta.

Datos clave

  • Alpine inició conversaciones con el piloto irlandés Alex Dunne, de 20 años.
  • Alex Dunne finalizó quinto en la Fórmula 2 con dos victorias y ocho podios.
  • El posible fichaje pone en alerta a Franco Colapinto de cara a 2026.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
Alpine confirmó cuándo será presentado el auto que va a manejar Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Alpine confirmó cuándo será presentado el auto que va a manejar Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1

La promesa italiana de Red Bull que tramita su licencia argentina para llegar a la F1
FÓRMULA 1

La promesa italiana de Red Bull que tramita su licencia argentina para llegar a la F1

El mensaje de aliento de Alpine con el que valoró el trabajo de Colapinto
FÓRMULA 1

El mensaje de aliento de Alpine con el que valoró el trabajo de Colapinto

Los hinchas no perdonaron a Julián Álvarez en la derrota ante Barcelona: "Que se vaya"
Fútbol europeo

Los hinchas no perdonaron a Julián Álvarez en la derrota ante Barcelona: "Que se vaya"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo