Alpine confirmó cuándo será presentado el auto que va a manejar Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1

A falta de solo una carrera para que la temporada 2025 de la Fórmula 1 llegue a su fin, que se correrá en Abu Dabi el próximo 7 de diciembre y será transmitida en vivo y en directo por Disney+, la escudería Alpine utilizó sus redes sociales oficiales para hacer un importante anuncio de cara al próximo año.

En efecto, el equipo francés dio a conocer la fecha en que será presentado el auto que deberán pilotar Franco Colapinto y Pierre Gasly, confirmados para el próximo curso, buscando hacer de 2026 un año altamente superador del que ha sido el actual.

El flamante A526 dejará de ser un misterio el próximo 23 de enero gracias a un evento de presentación en sociedad que tendrá lugar en Barcelona, España. “Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026″, se anunció desde la escudería.

Tweet placeholder

Poco después de ese evento que dará a conocer en sociedad el nuevo monoplaza a las 17.00 en hora de Argentina, quedará formalmente inaugurada la pretemporada del equipo con las pruebas privadas que del lunes 26 al viernes 30 se realizarán en el Circuito de Barcelona, que volverá a ser también sede del Gran Premio de España.

Ya para las pruebas abiertas de Alpine con el nuevo A526 habrá que esperar a febrero, con dos jornadas en el Circuito Internacional de Bahrein, primero del miércoles 11 al viernes 13 y luego del miércoles 19 al viernes 20.

Publicidad

Publicidad

Malas sensaciones para Colapinto en Qatar

ver también El tajante e inesperado reclamo de Franco Colapinto tras el GP de Qatar de la Fórmula 1: “Me aburre todo esto”

Decepcionado por una nueva carrera sin sumar puntos para el equipo, con mal inicio y una leve mejoría que le terminó finalizar el Gran Premio de Qatar en la decimocuarta posición, Franco Colapinto no intentó ocultar sus malas sensaciones sobre el cierre de la temporada.

“A pesar de los cambios que hicimos, no había mucho por hacer. Mejoré con respecto a ayer. No encontré lo que quería y tengo que volver mejor en Abu Dhabi. Es un difícil cierre de temporada. Fue un circuito que no permite errores. Tiene curvas rápidas y divertidas para manejar, pero me aburre todo esto. No me sentí cómodo durante todo el fin de semana”, señaló.

En síntesis

El equipo Alpine presentará el nuevo monoplaza A526 el 23 de enero en Barcelona, España.

presentará el nuevo monoplaza el en Barcelona, España. Los pilotos de la escudería Alpine para 2026 serán Franco Colapinto y Pierre Gasly .

para 2026 serán y . La última carrera de la temporada 2025 de Fórmula 1 se correrá en Abu Dabi el 7 de diciembre.

Publicidad