McLaren le pone presión a Piastri y Norris: fichó al piloto del momento y lo haría debutar en F1 este fin de semana

Viene de consagrarse en la Fórmula 2 y fue confirmado como nuevo piloto de la escudería campeona del mundo.

Por Germán Celsan

McLaren mueve el tablero justo antes del final de la temporada
© GettyMcLaren mueve el tablero justo antes del final de la temporada

El campeonato de la Fórmula 1 se definirá este fin de semana y tanto Lando Norris como Oscar Piastri están enfocados en la posibilidad de consagrarse. Sin embargo, no solo deberán lidiar con esa posibilidad y con Max Verstappen como tercero en discordia, sino que ahora tendrán una nueva cara dentro de McLaren que les pondrá presión: Leonardo Fornaroli.

Fornaroli es el flamante campeón de la Fórmula 2, que viene también de consagrarse en 2024 en la Fórmula 3, siguiendo los pasos de pilotos como Gabriel Bortoleto o el propio Piastri. Este martes se confirmó que el italiano es nuevo piloto de McLaren, escudería con la que incluso debutaría en la F1 este fin de semana.

Leonardo Fornaroli, nuevo piloto de McLaren. (Getty)

Increíblemente, Fornaroli se consagró campeón de ambas competencias sin formar parte de ningún programa de pilotos de las escuderías de la F1, y McLaren -que tenía espacio tras liberar a Alex Dunne- fue quien logró tentarlo para empezar a pensar en ganarse un lugar en la Fórmula 1 para 2027, tras una temporada como reserva de la escudería de Woking.

Fornaroli podría debutar en Abu Dhabi con el auto de Piastri

Ante el anuncio de Fornaroli como nuevo piloto del programa de pilotos de McLaren, se abre la posibilidad de que sea él quien ocupe el lugar en el auto de Oscar Piastri en Abu Dhabi. Y es que el australiano, por reglamento, debe ceder su plaza para una prueba libre más y solo queda una carrera en la temporada.

En caso de ocuparla Fornaroli, sería el debut del italiano en la Fórmula 1, una desventaja que ha tenido contra los otros pilotos con los que ha peleado el campeonato, como Jak Crawford, Dino Beganovic, Arvin Lindblad y el propio Alex Dunne, entre otros que sí ya han tenido su oportunidad de hacer una prueba en la máxima.

Fornaroli podría debutar en F1 este fin de semana. (Getty)

McLaren renovó su alineación en el programa de pilotos

La contratación de Fornaroli no fue la única que realizó McLaren en estas últimas horas, ya que la escudería decidió renovar los nombres en su programa de pilotos. Otro piloto de renombre que se suma a su programa es el de Richard Verschoor, uno de los rivales de Fornaroli en la F2.

También lo hará el campeón español de karting, Christian Costoya, que se sumará a la F4 de Medio Oriente en 2026.

En síntesis

  • Leonardo Fornaroli, flamante campeón de Fórmula 2, fue anunciado como nuevo piloto del programa de McLaren.
  • Fornaroli podría debutar en F1 este fin de semana en Abu Dhabi, ocupando el asiento de Oscar Piastri en una prueba libre.
  • Fornaroli ganó las categorías Fórmula 2 (2025) y Fórmula 3 (2024) sin formar parte de ningún programa de pilotos de F1.
germán celsan
Germán Celsan

