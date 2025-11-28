Con Oscar Piastri siendo el más rápido, Franco Colapinto terminó último en la FP1 del GP de Qatar

Comenzó el fin de semana de Fórmula 1 en Lusail. A primera hora del viernes 28 de noviembre, se llevó a cabo la primera y única práctica libre del fin de semana, en un Gran Premio de Qatar que también contará con carrera Sprint. El más rápido de la jornada fue Oscar Piastri y Franco Colapinto finalizó último.
El argentino siguió de cerca a Pierre Gasly durante toda la sesión, pero cuando todos los pilotos se calzaron los neumáticos blandos para simular la clasificación, al ex Williams se le hizo difícil completar una buena vuelta. Por eso, terminó en el puesto con un tiempo de 1:23.529, a más de un segundo de su compañero de equipo.
Con un tiempo de 1:20.924, Oscar Piastri lideró la práctica, seguido por Lando Norris (1:20.982) y Fernando Alonso (1:21.310). Por su parte, Gasly completó su mejor vuelta en 1:22.424.
Este mismo viernes, pero a las 14:30, los 20 autos volverán a la pista para protagonizar la clasificación de la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Cabe recordar que el GP de Qatar será el domingo a las 13, que podría definir el campeonato de pilotos.
Posiciones finales de la FP1
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:20.924
- Lando Norris (McLaren) – 1:20.982
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:21.310
- Carlos Sainz (Williams) – 1:21.404
- Isack Hadjar (RB) – 1:21.503
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:21.504
- Alex Albon (Williams) – 1:21.609
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:21.668
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:21.669
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.698
- Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:21.783
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:21.794
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:21.796
- George Russell (Mercedes) – 1:21.824
- Oliver Bearman (Haas) – 1:21.926
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:21.926
- Esteban Ocon (Haas) – 1:22.096
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:22.424
- Liam Lawson (RB) – 1:22.562
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.529
Horarios del fin de semana en Qatar
VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
- Clasificación Sprint: 14:30 horas
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE
- Carrera Sprint: 11:00 horas
- Clasificación: 15:00 horas
DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE
- Carrera: 13:00 horas
