Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Con Oscar Piastri siendo el más rápido, Franco Colapinto terminó último en la FP1 del GP de Qatar

El argentino tuvo complicaciones para girar con los blandos y quedó muy lejos del resto. A las 14:30, la clasificación para la Sprint.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Colapinto terminó último en la práctica libre del GP de Qatar
© Getty ImagesColapinto terminó último en la práctica libre del GP de Qatar

Comenzó el fin de semana de Fórmula 1 en Lusail. A primera hora del viernes 28 de noviembre, se llevó a cabo la primera y única práctica libre del fin de semana, en un Gran Premio de Qatar que también contará con carrera Sprint. El más rápido de la jornada fue Oscar Piastri y Franco Colapinto finalizó último.

El argentino siguió de cerca a Pierre Gasly durante toda la sesión, pero cuando todos los pilotos se calzaron los neumáticos blandos para simular la clasificación, al ex Williams se le hizo difícil completar una buena vuelta. Por eso, terminó en el puesto con un tiempo de 1:23.529, a más de un segundo de su compañero de equipo.

Con un tiempo de 1:20.924, Oscar Piastri lideró la práctica, seguido por Lando Norris (1:20.982) y Fernando Alonso (1:21.310). Por su parte, Gasly completó su mejor vuelta en 1:22.424.

Este mismo viernes, pero a las 14:30, los 20 autos volverán a la pista para protagonizar la clasificación de la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Cabe recordar que el GP de Qatar será el domingo a las 13, que podría definir el campeonato de pilotos.

Posiciones finales de la FP1

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 1:20.924
  2. Lando Norris (McLaren) – 1:20.982
  3. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:21.310
  4. Carlos Sainz (Williams) – 1:21.404
  5. Isack Hadjar (RB) – 1:21.503
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 1:21.504
  7. Alex Albon (Williams) – 1:21.609
  8. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:21.668
  9. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:21.669
  10. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.698
  11. Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:21.783
  12. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:21.794
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:21.796
  14. George Russell (Mercedes) – 1:21.824
  15. Oliver Bearman (Haas) – 1:21.926
  16. Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:21.926
  17. Esteban Ocon (Haas) – 1:22.096
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 1:22.424
  19. Liam Lawson (RB) – 1:22.562
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.529

Horarios del fin de semana en Qatar

“Ingrediente secreto”: Sebastian Vettel reveló quién tiene la ventaja en la lucha por el campeonato entre Verstappen, Norris y Piastri

ver también

“Ingrediente secreto”: Sebastian Vettel reveló quién tiene la ventaja en la lucha por el campeonato entre Verstappen, Norris y Piastri

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

  • Clasificación Sprint: 14:30 horas
Publicidad

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

  • Carrera Sprint: 11:00 horas
  • Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

  • Carrera: 13:00 horas
Antes del GP en Doha, Alpine confirmó un importante vínculo con Qatar

ver también

Antes del GP en Doha, Alpine confirmó un importante vínculo con Qatar

Ni la velocidad ni la tecnología de los autos, Franco Colapinto reveló lo más difícil de la Fórmula 1: “Te saca energía”

ver también

Ni la velocidad ni la tecnología de los autos, Franco Colapinto reveló lo más difícil de la Fórmula 1: “Te saca energía”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

Lee también
Los puntajes de los jugadores de River y de Gallardo en 2025
River Plate

Los puntajes de los jugadores de River y de Gallardo en 2025

La verdadera razón por la que Sergio Ramos deja Monterrey
Fútbol Sudamericano

La verdadera razón por la que Sergio Ramos deja Monterrey

La cuenta pendiente que reveló Mascherano antes de disputar con Inter Miami su primera final de Conferencia
MLS

La cuenta pendiente que reveló Mascherano antes de disputar con Inter Miami su primera final de Conferencia

Holan apuntó a quienes criticaron a Rosario Central por el título: "No fue justo"
Fútbol Argentino

Holan apuntó a quienes criticaron a Rosario Central por el título: "No fue justo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo