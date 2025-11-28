Con Oscar Piastri siendo el más rápido, Franco Colapinto terminó último en la FP1 del GP de Qatar

Comenzó el fin de semana de Fórmula 1 en Lusail. A primera hora del viernes 28 de noviembre, se llevó a cabo la primera y única práctica libre del fin de semana, en un Gran Premio de Qatar que también contará con carrera Sprint. El más rápido de la jornada fue Oscar Piastri y Franco Colapinto finalizó último.

El argentino siguió de cerca a Pierre Gasly durante toda la sesión, pero cuando todos los pilotos se calzaron los neumáticos blandos para simular la clasificación, al ex Williams se le hizo difícil completar una buena vuelta. Por eso, terminó en el puesto con un tiempo de 1:23.529, a más de un segundo de su compañero de equipo.

Con un tiempo de 1:20.924, Oscar Piastri lideró la práctica, seguido por Lando Norris (1:20.982) y Fernando Alonso (1:21.310). Por su parte, Gasly completó su mejor vuelta en 1:22.424.

Este mismo viernes, pero a las 14:30, los 20 autos volverán a la pista para protagonizar la clasificación de la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Cabe recordar que el GP de Qatar será el domingo a las 13, que podría definir el campeonato de pilotos.

Posiciones finales de la FP1

Oscar Piastri (McLaren) – 1:20.924 Lando Norris (McLaren) – 1:20.982 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:21.310 Carlos Sainz (Williams) – 1:21.404 Isack Hadjar (RB) – 1:21.503 Max Verstappen (Red Bull) – 1:21.504 Alex Albon (Williams) – 1:21.609 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:21.668 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:21.669 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:21.698 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:21.783 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:21.794 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:21.796 George Russell (Mercedes) – 1:21.824 Oliver Bearman (Haas) – 1:21.926 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:21.926 Esteban Ocon (Haas) – 1:22.096 Pierre Gasly (Alpine) – 1:22.424 Liam Lawson (RB) – 1:22.562 Franco Colapinto (Alpine) – 1:23.529

Horarios del fin de semana en Qatar

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE

Clasificación Sprint: 14:30 horas

SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE

Carrera Sprint: 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

DOMINGO 30 DE NOVIEMBRE

Carrera: 13:00 horas

