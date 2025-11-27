Ni la velocidad ni la tecnología de los autos, Franco Colapinto reveló lo más difícil de la Fórmula 1: “Te saca energía”

Franco Colapinto todavía no ha podido completar una temporada de principio a fin en la Fórmula 1, corrió nueve Grandes Premios con Williams, quince con Alpine -y completará 17 al terminar el 2025-, ha tenido que adaptarse a autos diferentes y a una categoría a la que llegó sin apenas tener período de prueba.

Mira toda la acción del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 en Disney+

Sin embargo, en un honesto diálogo con FILO News, Colapinto reconoció que hay algo más complicado para él que subirse al auto y manejarlo a las altas velocidades y con toda la tecnología que tiene: “Me deslumbró la cantidad de gente que hay, la cantidad de fanáticos. Pero lo que más me sorprendió fue la cantidad de cosas que haces fuera del auto. Es algo bastante impresionante“, destacó.

Franco Colapinto reconoció que hay más desgaste físico fuera del auto que en la pista.

“Estamos el 15% del tiempo manejando y el resto del tiempo son cosas diferentes que el equipo necesita. Diferentes acciones y momentos que no están relacionados con manejar y es complicado para el piloto, especialmente cuando sos rookie y no tenés experiencia en cómo manejar esos momentos”, señaló Franco.

“Un fin de semana que te lleva y te saca tanta energía, cuando venís de Fórmula 2, Fórmula 3, que tenés horas y horas libres para estar con los ingenieros y los mecánicos y ver cosas. Nosotros no tenemos ese tiempo y es algo de lo que más me impresionó y más me costó manejar”, explicó. “Es energía que vas perdiendo, muchas horas abajo del auto haciendo cosas que no están relacionadas directo al deporte, pero que siguen siendo muy importante para la gente que va, para los sponsors.”

“Es impresionante la cantidad de tiempo que pasas pensando en cosas ajenas a manejar. Es lo más difícil comparado con otras categorías“, completó Colapinto al respecto, antes de destacar que, en contraposición, manejar el auto termina siendo mucho más sencillo.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue jefe de Colapinto, es director de un equipo en la F1 y volverá a correr con 46 años

Manejar el auto termina siendo más fácil que hacer las acciones publicitarias para Colapinto. (Getty)

“El auto, al final es un auto que tenés que llevarlo al límite, al límite de velocidad, al límite del grip. El auto, vaya bien o vaya mal, siempre hay que llevarlo a ese 99% y creo que cualquier otro auto de otra categoría es exactamente igual. El F1 puede ir más rápido, ser más potente, tener otra carga aerodinámica, pero al final la base es la misma, es lo más fácil de acostumbrarte, hay cosas más difíciles.”

En síntesis

Franco Colapinto afirmó que lo más sorprendente de la F1 fue la “cantidad de cosas que haces fuera del auto” .

afirmó que lo más sorprendente de la F1 fue la . Colapinto señaló que solo pasan el 15% del tiempo manejando y el resto son acciones con el equipo y sponsors .

señaló que solo pasan el manejando y el resto son acciones con el equipo y . Franco Colapinto reconoció que la gestión de actividades fuera de la pista es “lo más difícil” comparado con otras categorías.

Publicidad