Antes del GP en Doha, Alpine confirmó un importante vínculo con Qatar

El acuerdo que hará que Franco Colapinto y Pierre Gasly se sientan locales corriendo el anteúltimo Gran Premio de la temporada.

Por Juan Ignacio Portiglia

La escudería francesa quiere mejorar en Doha lo hecho en Las Vegas.
Franco Colapinto, Pierre Gasly y todos en el equipo Alpine tienen el deseo de tomarse rápida revancha de un fin de semana en Las Vegas en que las cosas no salieron como se esperaba, dejando una vez más a ambos pilotos sin la posibilidad de sumar puntos en la temporada.

Esa oportunidad llegará este mismo fin de semana en Doha, donde el domingo 30 de noviembre se correrá el anteúltimo Gran Premio de la temporada. Se trata de una sede donde la escudería francesa ha sabido construir lazos importantes desde lo comercial.

En ese sentido, justo antes del desembarco Alpine anunció la renovación de su acuerdo de patrocinio con Qatar Airways, a la vez que la aerolínea reafirmó “su compromiso con la diversidad y la excelencia como parte de una alianza ampliada que incluye la participación del equipo en la Academia de F1”.

También se dio la bienvenida a Carmen Jordá como directora de la Academia y Embajadora de Qatar Airways, siendo parte de su tarea liderar las iniciativas de mentoría para pilotos, experiencias para aficionados y programas de alcance comunitario que “resaltan el compromiso de la aerolínea con el empoderamiento y la excelencia”.

Novedad para el GP de Doha

La consolidación de la relación comercial de tres temporadas pone especial atención en el Gran Premio de Doha, por lo que este fin de semana, en el Circuito Internacional de Lusail, Franco Colapinto y Pierre Gasly lucirán en sus cascos y gorras la marca, además de participar de una serie de eventos especiales.

Las reacciones a la continuidad y profundización de la alianza

Mientras Franco Colapinto busca revancha en Qatar, Pierre Gasly fue osado con las chances de Alpine: “Tengo esperanza”

Luke Drake, Vicepresidente Senior de Qatar Airways, expresó: “Nos enorgullece continuar nuestra colaboración con el equipo BWT Alpine de Fórmula 1 y apoyar el nombramiento de Carmen Jordá, que representa lo mejor de la aviación y el automovilismo, donde la habilidad y la innovación se unen para superar los límites. Esta colaboración refleja nuestro compromiso compartido de empoderar a las mujeres e inspirar a las futuras generaciones a alcanzar la excelencia en todos los ámbitos”.

Guy Martin, director de marketing global de Alpine, manifestó: “Nos enorgullece anunciar la renovación de nuestra alianza plurianual con Qatar Airways en vísperas del Gran Premio de Qatar. Trabajar con una aerolínea global tan distinguida, cuya dedicación a la excelencia y la diversidad se alinea estrechamente con nuestros valores, es un verdadero honor. La inclusión de nuestra Academia de F1 y la bienvenida a Carmen a bordo reflejan nuestra dedicación compartida al empoderamiento”.

A su vez, Carmen Jordá se expresó sobre su nuevo cargo al frente de la Academia: “Es un honor para mí liderar las iniciativas de mentoría para pilotos en la Academia de F1 junto con Alpine. Espero con ilusión trabajar con Qatar Airways y participar en eventos cerca de los aficionados, así como en programas de divulgación comunitaria que destaquen el compromiso de la aerolínea con el empoderamiento y la excelencia. Este es un momento especial para mí al regresar a Enstone, donde comenzó mi trayectoria en la Fórmula 1“.

Juan Ignacio Portiglia

