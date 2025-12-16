El país que se adelantó a Argentina y ya se aseguró una fecha en el calendario de la Fórmula 1 para 2027

La Fórmula 1 ya tiene completamente definido su calendario para el 2026, temporada que verá debutar el callejero de Madrid y salir al mítico trazado de Imola, como única variante con respecto a la temporada que terminó dos semanas atrás. Sin embargo, ya también empiezan a definirse novedades relacionadas con el campeonato 2027.

Un año para el que, por ejemplo, Argentina pensaba en poder encontrar un hueco y meter un Gran Premio en Buenos Aires. Sin embargo, las oportunidades son cada vez menores, tras confirmarse que la Fórmula 1 tendrá una carrera en Portugal, con el regreso del Gran Premio de Portimao.

El Gran Premio de Portimao vuelve a la F1.

Portimao es una pista que salvó a la Fórmula 1 durante la Pandemia, con carreras en 2020 y 2021 -ambas ganadas por Lewis Hamilton-, en un circuito reformado y actualizado de la histórica versión en la que se corrió entre 1984 y 1996 de manera ininterrumpida.

Nigel Mansell y Alain Prost son los dos máximos ganadores en Portugal, con 3 triunfos cada uno, mientras que otros pilotos legendarios que vieron la bandera a cuadros fueron Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y el propio Michael Schumacher.

Hamilton ganó las únicas dos carreras de esta era en Portimao. (Getty)

Argentina y varios países más siguen negociando por una plaza

A la vez que Portugal negociaba con la Fórmula 1, también lo hacían países como Tailandia o Turquía; también, por supuesto, Argentina, que ya tuvo diálogos con las principales autoridades de la categoría y seguirá en su trabajo de renovación del Gálvez para conseguir un lugar en el calendario.

El objetivo del país albiceleste es ubicarse como una seria candidata para meterse en el calendario 2028, aunque para ello deberá terminar la renovación del circuito, que éste sea homologado por FIA y luego dialogar tema de contratos, precios y fechas. Mucho trabajo por hacer, que Portugal ya completó.

