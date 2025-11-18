El esperanzador factor por el que Franco Colapinto podría sumar sus primeros puntos con Alpine en Las Vegas

La Fórmula 1 correrá este fin de semana en Las Vegas uno de los últimos tres Grandes Premios de la temporada y, para Alpine, será su última chance realista de sumar puntos en el 2025. Hay un factor que explica esto a pesar de que el circuito tenga una recta de dos kilómetros, en la que el A525 de Franco Colapinto y Pierre Gasly debería sufrir de sobre manera.

Y ese factor es el sobrecalentamiento de los neumáticos, algo que para Alpine suele ser un dolor de cabeza. Sin embargo, justamente en Las Vegas, es una bendición, producto de las bajas temperaturas del desierto de Mojave en horas nocturnas, que son en las que se desarrolla cada sesión del Gran Premio.

Ocon y Gasly tuvieron buenas actuaciones en Las Vegas en las ediciones pasadas. (Getty)

El Gran Premio de Las Vegas es una pista de largas rectas, donde el motor Renault sufre al no tener la potencia de otros motores, por lo que Alpine debe cargar menos los autos, para poder igualar a las otras escuderías. Eso hace que sufra en las curvas de baja velocidad. Sin embargo, la velocidad en la que los neumáticos entran en temperatura es fundamental para mitigar ese problema.

“El sobrecalentamiento de los neumáticos les permite alcanzar su rango óptimo de funcionamiento con bastante rapidez, sobre todo durante la clasificación y las primeras vueltas de la carrera“, señalan los especialistas a la hora de explicar los resultados de Alpine en Las Vegas, como las clasificaciones de Pierre Gasly en 2023 y 2024, donde fue quinto y tercero, respectivamente. O el cuarto lugar de Esteban Ocon en la carrera del 2023.

Colapinto y su mejor chance de sumar puntos esta temporada. (Getty)

El historial es prometedor para Franco Colapinto y Pierre Gasly, por lo menos para la clasificación del sábado. Sin embargo, el hecho de que Alpine haya decidido no introducir mejoras al auto desde Barcelona y por el resto de la temporada, siguen siendo una desventaja a tener en cuenta.

Cuándo es el Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas tendrá lugar el fin de semana del domingo 23 de noviembre, jornada donde se presentará la carrera en cuestión. Sin embargo, previamente, las primeras dos prácticas libres se desarrollarán entre el jueves 20 de noviembre y el viernes 21 de noviembre, en tanto que la tercera práctica libre y la clasificación serán entre el viernes 21 de noviembre y el sábado 22 de noviembre.

