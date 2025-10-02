El contundente discurso de Franco Colapinto a 24hs de correr en Singapur: “No hay margen de error”

Este viernes se pone en marcha una nueva fecha de la Fórmula 1, con la salida definitiva de territorio europeo por lo que resta del 2025 y con el inicio de una gira por diferentes continentes que tendrá su puntapié en Marina Bay, para disputar un clásico del calendario como lo es el Gran Premio de Singapur.

Franco Colapinto tiene buenos recuerdos del callejero a pesar de no haber sumado puntos en 2024, y buscará tener una sólida actuación, a pesar de no tener total confianza en lo que pueda darle el Alpine. El argentino habló con los medios este jueves, antes de subirse al A525 y salir a pista, algo que sucederá recién el viernes.

“Estamos luchando duro con el equipo y ellos están haciendo mucho para encontrar la motivación para seguir descubriendo cosas”, reconoció Franco. “Cuando las cosas no salen como quieres o como esperas, es difícil mantener la motivación, pero ellos lo están haciendo: encuentran cosas nuevas, se quedan hasta tarde en la noche para buscar soluciones, lo cual realmente valoro. Todos en el equipo están dando lo mejor para volver a donde queremos estar. Veremos cómo va este fin de semana“, agregó.

El auto todavía no le genera confianza a Colapinto, y se notó en Bakú. (Getty)

Pero el A525 no le da seguridad a Franco, y el argentino destaca que eso, en un circuito callejero, no es una buena señal: “El coche es impredecible y se nos complica saber qué va a hacer en cada momento y situación. En los circuitos urbanos no hay margen de error, así que es más difícil todavía”. Para cerrar sobre el presente, Colapinto expresó: “Últimamente estamos sufriendo un poco con el paquete. No es lo que queremos ni lo que esperábamos hace un par de carreras, pero creo que definitivamente hay cosas que mejorar.”

El recuerdo del 2024 con Williams

En la temporada pasada, Colapinto tuvo una gran actuación en Marina Bay, a pesar de no sumar puntos. Terminó undécimo, y tuvo uno de sus mejores momentos con el adelantamiento por el interno en la primera curva que lo había puesto en zona de puntos: “Estuvo bien el año pasado. Fue un buen fin de semana. Me quedé, creo, a 10 milésimas de la Q3 y era mi primera vez aquí. Así que fue un fin de semana muy bueno para mí”, recordó Franco.

En 2024, Colapinto terminó 11 en el Gran Premio de Singapur. (Getty)

“En la carrera estaba décimo y me adelantó Checo con un undercut, pero en general fue positivo. Mi tercera carrera, mi segundo circuito urbano, uno muy difícil. Así que sí, fue un buen fin de semana, definitivamente”, detalló. Sin embargo, también recalcó que esa actuación estuvo respaldada por el auto que le daba Williams: “Tenía confianza con el auto y en una pista en la que hay que ir al límite, fue bueno para mí. Podía confiar en el coche. Así que creo que este fin de semana intentaremos hacer lo mismo: tener un coche competitivo y que me dé la confianza para empujar”, completó.

El cronograma del fin de semana del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Entrenamientos Libres 1: 6:30hs

Entrenamientos Libres 2: 10:00hs

Sábado 4 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 6:30hs

Clasificación: 10:00hs

Domingo 5 de octubre

Gran Premio de Singapur: 09:00hs (62 vueltas)

Todos los horarios son en hora argentina