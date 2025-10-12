El nuevo apodo de Franco Colapinto que nació en Italia y no tardó en hacer reaccionar a los fanáticos de la Fórmula 1: “Salvaje”

El regreso de Franco Colapinto al Circuito de las Américas en Austin, Texas, en el que logró puntuar por segunda y última vez como piloto de Fórmula 1, la pasada temporada con Williams, tendrá lugar el próximo fin de semana y acompañado de un nuevo apodo que surgió de la prensa italiana y que no tardó en generar reacciones entre los fanáticos.

Sky Sports Italia mencionó al piloto argentino como “Il Gaucho” para destacar su “decorosa actuación” para quedarse con el decimosexto puesto en el Gran Premio de Singapur, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly, que se corrió el pasado domingo 5 de octubre.

Muchos fanáticos de Colapinto expresaron su aprobación al nuevo mote del corredor de Alpine comentando la publicación del medio italiano en Instagram: “Nuestro gaucho salvaje”, escribió uno de ellos. “Me gusta El Gaucho”, reconoció otro. “Il Gaucho, banco completamente”, señaló un tercero. “Gaucho Power. Tremendo piloto”, destacó uno más.

El argentino, que tiene como mejor producción en la temporada la decimoprimera posición que consiguió a finales de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, se ilusiona con mejorar esa marca en un circuito que ya le ha dejado buenas sensaciones como piloto de Williams el año pasado.

El calendario para el Circuito de Las Américas

El viernes 17 de octubres habrá prácticas libres y clasificación a la Carrera Sprint para Franco Colapinto en Alpine. El sábado se correrá el Sprint desde las 14.00 (hora de Argentina) y habrá clasificación para la carrera desde las 18.00. El Gran Premio de Las Américas se disputará el domingo, desde las 16.00.

La última comparación que hicieron en Alpine entre Colapinto y Gasly

Steve Nielsen, nuevo director general de Alpine, hizo una reciente evaluación de la actualidad de Franco Colapinto como piloto de la escudería comparando sus últimas producciones con las de su compañero de equipo Pierre Gasly y dando una pista clave sobre sus posibilidades en 2026.

“Los pilotos se comparan primero con sus compañeros de equipo. Pierre es un piloto con mucha experiencia. Comparamos a Franco con Pierre. Y ha hecho un trabajo excelente en las últimas tres carreras. Si esto continúa así, no veo motivo para que no pueda seguir en el puesto, pero esa decisión aún está lejos“, señaló.