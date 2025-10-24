El optimista mensaje de Franco Colapinto tras superar a Paul Aron y Pierre Gasly en las FP del GP de México: “De mis mejores”

Franco Colapinto cerró su primer día de actividad en el Gran Premio de México con una de cal y otra de arena: un destacado noveno puesto en la Práctica Libre 1 y un 18° lugar en la Práctica Libre 2, pero sus sensaciones personales reflejan un análisis final optimista. Y tiene razones. Es que, a pesar de que Alpine volvió a mostró sus ya habituales falencias, el argentino cumplió el objetivo interno: ser la referencia de la escudería, por delante de Paul Aron (15°) en FP1 y luego de Pierre Gasly por la tarde, que directamente finalizó último.

Por eso, a pesar de las dificultades técnicas, el argentino calificó la jornada como una de las más destacadas en lo que va de la temporada. Así lo demostró en diálogo con la prensa tras finalizar la segunda sesión.

“En FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro, pero cambiamos un par de cosas y mejoramos un poco, aunque seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás“, admitió. Sin embargo, rápidamente cambió el foco: “En lo personal fue un día bueno, uno de mis mejores viernes, así que estoy contento con eso“.

Bajo esa línea, el pilarense profundizó en los problemas técnicos que presenta el A5245 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. “Hubo muchos baches, me está costando, y hay que trabajar a la noche“, analizó, demostrando tener en claro las cuestiones a mejorar. Por último, ratificó el principal dolor de cabeza de su coche. “El auto es rígido y salta mucho en los pianos. En lo colectivo está complicado“, sentenció.

La confianza de Colapinto en sí mismo se fundamenta desde el cronómetro. Su jornada comenzó con un auspicioso 9° puesto en la FP1 (1m19s331), donde superó por más de medio segundo al rookie Paul Aron (15°). Y luego repitió un patrón similar en la segunda sesión, donde a pesar de caer al 18° lugar (1:18.721), también le sacó 0.5 s a Gasly. Ahora buscará mantenerse en la senda positiva de cara a la clasificación.

Cómo sigue el fin de semana del Gran Premio de México

Sábado 25 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 26 de octubre

Gran Premio de México: 17:00hs

