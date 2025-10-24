Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

FP2 del GP de México: Verstappen dominó, Colapinto terminó 18° y superó por medio segundo a un Gasly colista

Tras un auspicioso 9° puesto en la FP1, el argentino sufrió con el ritmo del auto en la segunda sesión, pero volvió a ganar la batalla interna y fue la referencia de la escudería.

Por Bruno Carbajo

Colapinto en las prácticas libres del GP de México.
© GettyColapinto en las prácticas libres del GP de México.

Finalizó la primera jornada de acción en el Gran Premio de México y para Franco Colapinto fue un día de sabor agridulce, aunque con un denominador común: volvió a imponerse en la batalla interna de Alpine. Tras un destacado noveno puesto en la Práctica Libre 1 (FP1), donde superó al rookie Paul Aron (15°), el escenario fue distinto en la FP2. Ya con todos los pilotos titulares en pista, el flojo nivel del monoplaza francés quedó expuesto, y el argentino finalizó en el 18° puesto, aunque volvió a ser más rápido que Pierre Gasly, que terminó último.

En sus primeras salidas con neumáticos medios, Colapinto logró mantenerse en la zona media de la tabla, ubicándose noveno y luego decimocuarto en sus dos primeras vueltas cronometradas. Mientras tanto, el experimentado piloto francés sufrió desde el inicio: en su primer giro cayó al último puesto (20°), de donde nunca más se movió, evidenciando serios problemas de ritmo.

Cuando llegó el momento clave de la tanda y todos los equipos montaron los neumáticos blandos para simular la clasificación, los nombres de peso coparon la escena. Max Verstappen se adueñó del mejor tiempo con 1:17.392, desplazando al Ferrari de Leclerc al segundo puesto, mientras que Antonelli completó el podio. A su vez, la sorpresa estuvo en Oscar Piastri, que debió conformarse con un 12° lugar.

En esta ráfaga de vueltas rápidas, Colapinto giró una sola vez, no pudo extraer el máximo potencial de su auto y, si bien mejoró su registro, la falta de competitividad del Alpine lo hizo quedar a 1.3 segundos de la cima. No obstante, el puesto 18°, pese a ser un retroceso en la tabla, revela una nueva victoria sobre Pierre Gasly, a quien terminó sacándole medio segundo de diferencia y vuelve a confirmar que su adaptación sigue en ascenso.

Mejores tiempos de la FP2 del Gran Premio de México

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:17.392
  2. Charles Leclerc (Ferrari), 1:17.545 (+0.153)
  3. Andrea Antonelli (Mercedes), 1:17.566 (+0.174)
  4. Lando Norris (McLaren F1), 1:17.643 (+0.251)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari), 1:17.692 (+0.300)
  6. George Russell (Mercedes), 1:17.829 (+0.437)
  7. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 1:17.883 (+0.491)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin Racing), 1:17.938 (+0.546)
  9. Carlos Sainz (Williams), 1:17.939 (+0.547)
  10. Lance Stroll (Aston Martin Racing), 1:17.954 (+0.562)
  11. Liam Lawson (Racing Bulls), 1:18.218 (+0.826)
  12. Oscar Piastri (McLaren F1), 1:18.232 (+0.840)
  13. Esteban Ocon (Haas F1 Team), 1:18.266 (+0.874)
  14. Isack Hadjar (Racing Bulls), 1:18.281 (+0.889)
  15. Gabriel Bortoleto (Sauber F1 Team), 1:18.323 (+0.931)
  16. Nico Hulkenberg (Sauber F1 Team), 1:18.348 (+0.956)
  17. Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:18.442 (+1.050)
  18. Franco Colapinto (Alpine), 1:18.721 (+1.329)
  19. Alex Albon (Williams), 1:18.855 (+1.463)
  20. Pierre Gasly (Alpine), 1:19.194 (+1.802)

Cómo sigue el fin de semana del Gran Premio de México

Sábado 25 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 14:30hs
Clasificación: 18:00hs

Domingo 26 de octubre

Gran Premio de México: 17:00hs

¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”

ver también

¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”

Por qué los F1 tienen más orificios en el auto durante el Gran Premio de México

ver también

Por qué los F1 tienen más orificios en el auto durante el Gran Premio de México

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
El optimista mensaje de Franco Colapinto tras superar a Paul Aron y Pierre Gasly en las FP del GP de México
FÓRMULA 1

El optimista mensaje de Franco Colapinto tras superar a Paul Aron y Pierre Gasly en las FP del GP de México

¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”
FÓRMULA 1

¿Contra Franco Colapinto? El polémico posteo de Alpine en pleno GP de México que generó bronca en redes: “Son de manual”

Franco Colapinto le sacó medio segundo a Paul Aron y se metió entre los 10 mejores de la FP1 del GP de México
FÓRMULA 1

Franco Colapinto le sacó medio segundo a Paul Aron y se metió entre los 10 mejores de la FP1 del GP de México

Milton Delgado solo necesitó dos palabras para definir la clave para triunfar en Boca tras el Mundial Sub 20
Boca Juniors

Milton Delgado solo necesitó dos palabras para definir la clave para triunfar en Boca tras el Mundial Sub 20

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo