FP2 del GP de México: Verstappen dominó, Colapinto terminó 18° y superó por medio segundo a un Gasly colista

Finalizó la primera jornada de acción en el Gran Premio de México y para Franco Colapinto fue un día de sabor agridulce, aunque con un denominador común: volvió a imponerse en la batalla interna de Alpine. Tras un destacado noveno puesto en la Práctica Libre 1 (FP1), donde superó al rookie Paul Aron (15°), el escenario fue distinto en la FP2. Ya con todos los pilotos titulares en pista, el flojo nivel del monoplaza francés quedó expuesto, y el argentino finalizó en el 18° puesto, aunque volvió a ser más rápido que Pierre Gasly, que terminó último.

En sus primeras salidas con neumáticos medios, Colapinto logró mantenerse en la zona media de la tabla, ubicándose noveno y luego decimocuarto en sus dos primeras vueltas cronometradas. Mientras tanto, el experimentado piloto francés sufrió desde el inicio: en su primer giro cayó al último puesto (20°), de donde nunca más se movió, evidenciando serios problemas de ritmo.

Cuando llegó el momento clave de la tanda y todos los equipos montaron los neumáticos blandos para simular la clasificación, los nombres de peso coparon la escena. Max Verstappen se adueñó del mejor tiempo con 1:17.392, desplazando al Ferrari de Leclerc al segundo puesto, mientras que Antonelli completó el podio. A su vez, la sorpresa estuvo en Oscar Piastri, que debió conformarse con un 12° lugar.

En esta ráfaga de vueltas rápidas, Colapinto giró una sola vez, no pudo extraer el máximo potencial de su auto y, si bien mejoró su registro, la falta de competitividad del Alpine lo hizo quedar a 1.3 segundos de la cima. No obstante, el puesto 18°, pese a ser un retroceso en la tabla, revela una nueva victoria sobre Pierre Gasly, a quien terminó sacándole medio segundo de diferencia y vuelve a confirmar que su adaptación sigue en ascenso.

Mejores tiempos de la FP2 del Gran Premio de México

Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:17.392 Charles Leclerc (Ferrari), 1:17.545 (+0.153) Andrea Antonelli (Mercedes), 1:17.566 (+0.174) Lando Norris (McLaren F1), 1:17.643 (+0.251) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:17.692 (+0.300) George Russell (Mercedes), 1:17.829 (+0.437) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing), 1:17.883 (+0.491) Fernando Alonso (Aston Martin Racing), 1:17.938 (+0.546) Carlos Sainz (Williams), 1:17.939 (+0.547) Lance Stroll (Aston Martin Racing), 1:17.954 (+0.562) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:18.218 (+0.826) Oscar Piastri (McLaren F1), 1:18.232 (+0.840) Esteban Ocon (Haas F1 Team), 1:18.266 (+0.874) Isack Hadjar (Racing Bulls), 1:18.281 (+0.889) Gabriel Bortoleto (Sauber F1 Team), 1:18.323 (+0.931) Nico Hulkenberg (Sauber F1 Team), 1:18.348 (+0.956) Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:18.442 (+1.050) Franco Colapinto (Alpine), 1:18.721 (+1.329) Alex Albon (Williams), 1:18.855 (+1.463) Pierre Gasly (Alpine), 1:19.194 (+1.802)

Cómo sigue el fin de semana del Gran Premio de México

Sábado 25 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 26 de octubre

Gran Premio de México: 17:00hs

