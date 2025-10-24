Franco Colapinto le sacó medio segundo a Paul Aron y se metió entre los 10 mejores de la FP1 del GP de México

Comenzó la actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de México 2025, la segunda ocasión en que Franco Colapinto visita este trazado, luego de su participación con Williams en 2024. Ahora con Alpine, la primera prueba libre también tuvo una particularidad y es que no la compartió con Pierre Gasly, sino con Paul Aron.

Y si bien se trató apenas de una práctica libre, la rivalidad que hay entre el argentino y el estonio por el puesto para la temporada 2026 no puede ser dejado de lado. En ese contexto, y si bien ambos completaron sus respectivos programas de más de 25 vueltas, la mejor marca de Colapinto fue de 1:19.331s, mientras que Paul Aron marcó un 1:19.862s. Colapinto fue más rápido que Paul Aron por 531 milésimas.

El mejor tiempo de toda la tanda libre, en cualquier caso, fue para Charles Leclerc, con un 1:18.380. Detrás se ubicaron el resto de los pilotos habituales del campeonato, con Antonelli, Hülkenberg, Piastri y Bortoleto entre los cinco mejores.

Franco Colapinto fue medio segundo más rápido que Paul Aron en la FP1. (Getty)

Además de Aron, la FP1 contó con la presencia de otros ocho rookies, que tuvieron sus pruebas en la Fórmula 1 conforme a lo estipulado en el reglamento de la Fórmula 1, que obliga a las escuderías a darles cuatro tandas libres por temporada a sus pilotos reserva. En este caso, todos los equipos, salvo Sauber -que ya cumplió con las cuatro tandas-, eligieron la FP1 de México para hacerlo.

Con ello, Pato O’Ward (McLaren), Arvin Lindblad (Red Bull), Antonio Fuoco (Ferrari), Frederik Vesti (Mercedes), Jak Crawford (Aston Martin), Ayumu Iwasa (RB) y Zak Browning (Williams), también tuvieron su oportunidad de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El mejor de ellos fue Arvin Lindblad, la gran promesa de Red Bull, que pilotó el auto de Max Verstappen. El resto de los rookies quedaron fuera del Top Ten.

Mejores tiempos de la FP1 del Gran Premio de México

Charles Leclerc (Ferrari) – 1:18.380 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:18.487 (+0.107) Nico Hulkenberg (Stake) – 1:18.760 (+0.380) Oscar Piastri (McLaren) – 1:18.784 (+0.404) Gabriel Bortoleto (Stake) – 1:18.916 (+0.536) Arvid Lindblad (Red Bull) – 1:18.997 (+0.617) Esteban Ocon (Haas) – 1:19.038 (+0.658) Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:19.090 (+0.710) Franco Colapinto (Alpine) – 1:19.331 (+0.951) Alexander Albon (Williams) – 1:19.384 (+1.004) Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:19.409 (+1.029) Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:19.472 (+1.092) Pato O’Ward (McLaren) – 1:19.680 (+1.300) Fred Vesti (Mercedes) – 1:19.689 (+1.309) Paul Aron (Alpine) – 1:19.862 (+1.482) Ryo Hirakawa (Haas) – 1:20.073 (+1.693) Ayumu Iwasa (Racing Bulls) – 1:20.153 (+1.773) Luke Browning (Williams) – 1:20.310 (+1.930) Jak Crawford (Aston Martin) – 1:20.371 (+1.991) Antonio Fuoco (Ferrari) – 1:20.854 (+2.474)

Cómo sigue el fin de semana del Gran Premio de México

Viernes 24 de octubre

Entrenamientos Libres 1 : 15:30hs

Entrenamientos Libres 2: 19:00hs

Sábado 25 de octubre

Entrenamientos Libres 3: 14:30hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 26 de octubre

Gran Premio de México: 17:00hs