El piloto que desató la furia de Franco Colapinto luego del GP de México de la Fórmula 1: “No mira los espejos nunca”

Tras finalizar en la 16° posición, el argentino lanzó un fuerte dardo contra uno de sus rivales.

Por Agustín Vetere

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Pasó el Gran Premio de México, otra carrera para el olvido para los Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. Con 4 abandonos, Franco Colapinto finalizó en el 16° puesto, mientras que su compañero, Pierre Gasly, fue 15°, muy lejos del resto de los pilotos.

En las últimas vueltas, el argentino le remontó al francés y estuvo a punto de superarlo nuevamente. Sin embargo, un Virtual Safety Car le privó esa posibilidad, por lo que debió conformarse con cerrar la carrera a solo dos décimas de su compañero, principal referencia sobre su actuación.

Todo el Gran Premio fue cuesta arriba para Colapinto, que inició la carrera en la última posición. Incluso, todo se complicó en la primera curva cuando Lance Stroll lo tocó y le hizo hacer un trompo que lo marginó rápidamente del resto de los competidores.

Al respecto, el de Pilar comentó en zona mixta: “Stroll me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. No sé para dónde mira cuando ve a los espejos, siempre hace lo mismo… Hice un trompo, pero me recuperé rápido”.

Tweet placeholder

A cuatro Grandes Premios del cierre de la temporada, y a la espera del anuncio sobre la continuidad de Colapinto en Alpine, la escudería francesa se preparará para la carrera de Brasil, en apenas dos semanas.

“Brasil es el Gran Premio de casa. Estoy contento. Va a haber muchos argentinos y tengo ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos, ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado… Lo bueno es que peor no se puede ir”, palpitó Colapinto, que se encontrará allí con el público argentino.

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 257
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0

Tabla del Campeonato de Constructores 2025

  1. McLaren – 713 | CAMPEÓN
  2. Mercedes – 356
  3. Ferrari – 356
  4. Red Bull Racing – 346
  5. Williams – 111
  6. Racing Bulls – 72
  7. Aston Martin – 69
  8. Kick Sauber – 60
  9. Haas – 60
  10. Alpine – 20
