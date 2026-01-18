El pronóstico de Piastri que implica a Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El 8 de marzo, en el Gran Premio de Australia, se abrirá la temporada 2026 de la Fórmula 1. Aunque resta poco más de un mes y medio para aquella primera fecha, las escuderías tienen la certeza de que será una campaña completamente diferente a las anteriores.
Es que, para esta edición, hay nuevas reglas con respecto a la confección de los monoplazas, pero también para el desarrollo de las carreras, con un sistema híbrido con mayor inclusión del aspecto eléctrico. En ese contexto, Alpine sueña con dejar atrás la pésima temporada 2025 y encontrarse regularmente en los puntos este año.
Franco Colapinto está a la expectativa ante la posibilidad de volver a tener buenos rendimientos en la máxima categoría. El piloto de Pilar no sumó puntos en 2025 y aspira a volver a hacerlo este año. Las últimas declaraciones de Oscar Piastri marcan que los últimos de la pasada campaña podrían sorprender en las primeras carreras de 2026.
En charla con Today, el australiano analizó: “Creo que en términos de cómo competimos entre nosotros, va a ser bastante diferente. Pienso que el elemento híbrido y la gestión del nivel de batería van a ser algo realmente importante. Quiero decir, ya ha sido importante en el pasado, pero con ese elemento siendo mucho más grande a partir de esta temporada en adelante, va a haber mucha más gestión de eso por parte de los propios pilotos”.
“Así que creo que, especialmente al comienzo de la temporada, se podrían ver algunos escenarios interesantes entre pilotos, donde algunos sean más tácticos y ahorren batería, otros solo intenten ganar posición en pista, y podría haber una especie de batalla táctica interesante. Con toda honestidad, tampoco tengo idea de cómo va a desarrollarse todo, pero creo que será entretenido de una forma u otra”, se explayó el piloto de McLaren.
Piastri sobre sus chances de volver a pelear por el título
Tras finalizar en el tercer puesto del Campeonato de Piloto, detrás de Lando Norris y Max Verstappen, el oceánico se mostró confiado de cara al futuro: “Me siento más maduro. Me siento más responsable. Sé un poco mejor lo que quiero ahora. Y también hay un sentido de orgullo. Aunque el resultado final no fue exactamente lo que quería, creo que haber tenido la cantidad de éxito que tuve fue algo con lo que habría soñado al comienzo del año”.
“Obviamente, hubo algunos momentos que preferiría volver a vivir o directamente no haber tenido, pero en general estoy muy orgulloso de lo que pude lograr. Muchas lecciones aprendidas, tanto buenas como malas, para llevar hacia el futuro”, cerró el piloto.
