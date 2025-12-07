Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 2025 en el GP de Abu Dhabi

Llegó el momento de la verdad, luego de la clasificación del GP de Abu Dhabi, en la que se posicionaron en los tres primeros puestos de la grilla de partida, Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri dirimen este domingo al campeón de la Fórmula 1 2025 en la última carrera de la temporada.

Luego de las 58 vueltas al Circuito de Yas Marina, sabremos si Verstappen, que larga desde la pole, consigue su quinto título del mundo consecutivo, si Lando Norris logra aguantar la punta del campeonato con su gran segundo puesto en clasificación o si Oscar Piastri, que larga tercero, logra una remontada similar a la de Kimi Raikkonen en 2007.

Verstappen, Norris y Piastri van por el campeonato.

Qué tiene que pasar para que sea campeón Lando Norris

Lando Norris es el líder del campeonato, por lo que es quien más escenarios tiene en los que resulta campeón de la Fórmula 1. El escenario más sencillo es terminando en el podio. Si Norris termina en el podio, será campeón sin importar qué hagan Verstappen o Piastri.

Al largar segundo, Norris se facilitó bastante la tarea a sí mismo, y también tiene chances de ser campeón incluso quedando fuera del podio. Sus posibilidades de ser campeón son las siguientes:

Lando Norris es campeón Terminando en el podio.

Lando Norris es campeón si gana Piastri, y él termina entre los cinco primeros.

Lando Norris es campeón si Verstappen es segundo y él termina entre los siete primeros.

Lando Norris es campeón si Piastri es segundo y él termina entre los nueve primeros.

Lando Norris es campeón si Verstappen es tercero y él termina entre los ocho primeros.

Qué tiene que pasar para que sea campeón Max Verstappen

Max Verstappen obtuvo la pole position en la clasificación, y si bien es lo ideal, no es suficiente. Y es que el vigente campeón no depende de sí mismo, e incluso ganando, todavía necesita que Lando Norris termine fuera del podio. Y, en el caso de no ganar, si bien todavía tiene chances, sus opciones se reducen considerablemente.

Verstappen es campeón si gana y Norris termina cuarto o peor.

Verstappen es campeón si es segundo y Norris termina octavo o peor.

Verstappen es campeón si es tercero y Norris termina noveno o peor.

Qué tiene que pasar para que sea campeón Oscar Piastri

Piastri es quien más lejos está del campeonato, por lo que ganar es prácticamente obligatorio para él y solo el primer y segundo puesto le pueden dar el título. Cualquier otro resultado personal lo deja sin chances de ser campeón.

Si Piastri gana, necesita que Lando Norris termine del sexto puesto o por debajo de ello. Mientras que, en caso de quedar segundo necesita que Norris termine décimo o peor y, a su vez, que Verstappen quede fuera del podio.

Oscar Piastri es campeón si gana y Lando Norris termina sexto o peor.

Oscar Piastri es campeón si es segundo, Norris es noveno o peor y Verstappen termina fuera del podio.

Posiciones del campeonato de pilotos de la F1 2025

Lando Norris (McLaren) – 408 Max Verstappen (Red Bull) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 392 George Russell (Mercedes) – 309 Charles Leclerc (Ferrari) – 228 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 151 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocón (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

