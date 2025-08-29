FP1 del GP de Países Bajos: Colapinto quedó 18°, Norris fue el más rápido y Antonelli provocó una bandera roja

Volvió la Fórmula 1. Tras tres semanas de parate, este viernes se llevó a cabo la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos. Desde el circuito de Zandvoort, los pilotos se reencontraron con sus monoplazas, con energías renovadas y listos para luchar por sus respectivos objetivos. En el caso de Franco Colapinto, su meta será sacar a Alpine del fondo de la tabla y ganarse un lugar para la temporada 2026.

El argentino terminó en el 18° lugar, ubicándose por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Los McLaren volvieron a ser los más veloces durante la primera hora de prácticas, con Lando Norris terminando por delante de Oscar Piastri. En el fondo quedó Andrea Kimi Antonelli, que se despidió temprano de la FP1.

Problemas para Hamilton, Tsunoda y Antonelli

Los primeros momentos de la sesión fueron accidentados: un trompo de Lewis Hamilton y otro de Yuki Tsunoda expusieron la dificultad del circuito. Instantes después, Andrea Kimi Antonelli se fue de pista con su Mercedes y provocó la primera bandera roja del segundo semestre. El italiano tuvo que abandonar la práctica a los 12 minutos.

Franco Colapinto terminó 18°

Como suele suceder desde que corre para Alpine, Colapinto fue de menor a mayor. El argentino comenzó con neumáticos medios y al cabo de pocos minutos pasó a los blandos. Si bien no tuvo accidentes ni problemas con la pista, el ex-Williams no pudo alcanzar el ritmo deseado en la FP1.

La mejor vuelta del oriundo de Pilar fue de 1:12.276, a poco más de seis décimas de Pierre Gasly, que finalizó en la 10° posición con un tiempo de 1:11.613. El objetivo de este fin de semana será recortar esa diferencia antes de que llegue la carrera del domingo.

Lando Norris, el más rápido

Como no podía ser de otra manera, McLaren dominó la primera práctica libre de principio a fin. Lando Norris y Oscar Piastri volvieron a ser los más veloces de la parrilla, aunque fue el británico quien logró imponerse en la competencia interna, al menos en esta sesión.

Fue 1:10.278 la mejor vuelta para Lando, que quedó 0.292 por delante del neerlandés. Cabe recordar que, en caso de tener un mejor fin de semana, Norris podría arrebatarle la punta del campeonato de conductores a su compañero de equipo.

Posiciones finales de la FP1

Lando Norris (McLaren) – 1:10.278 Oscar Piastri (McLaren) – 1:10.570 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.779 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.841 Alexander Albon (Williams) – 1:11.171 Max Verstappen (Red Bull) – 1:11.218 George Russell (Mercedes) – 1:11.386 Carlos Sainz (Williams) – 1:11.458 Gabriel Bortoleto (Sauber) – 1:11.509 Pierre Gasly (Alpine) – 1:11.613 Liam Lawson (RB) – 1:11.753 Isack Hadjar (RB) – 1:11.772 Nico Hülkenberg (Sauber) – 1:11.875 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:11.951 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:11.960 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 1:12.126 Esteban Ocon (Haas) – 1:12.144 Franco Colapinto (Alpine) – 1:12.276 Oliver Bearman (Haas) – 1:12.564 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:14.275

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

La segunda práctica libre será este viernes a partir de las 11. El sábado 30 de agosto a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

