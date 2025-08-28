Es tendencia:
A horas del GP de Países Bajos, Alpine ilusionó a Franco Colapinto con su futuro en la Fórmula 1 con un contundente gesto

A la espera de su confirmación en la parrilla para la próxima temporada, el argentino comenzó a probar el nuevo auto de la escudería.

Por Marco D'arcangelo

Colapinto se prepara para volver a las pistas tras el receso de verano.
© Getty ImagesColapinto se prepara para volver a las pistas tras el receso de verano.

Luego del parate por vacaciones de verano, Franco Colapinto se prepara para la segunda parte de la temporada de la Fórmula 1, en la que buscará levantar su nivel con Alpine en el Gran Premio de Países Bajos, que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el Circuit Zandvoort.

Previo a este GP, la escudería francesa tuvo un particular gesto con el piloto argentino, que lo ilusiona de cara a su continuidad en la categoría para la próxima temporada, debido a que todavía no está confirmada su presencia en la parrilla de corredores para el año que viene. 

Según lo informado por el periodista Jorge Peiró, Colapinto probó el auto que Alpine utilizará en la próxima temporada en el simulador, por lo que ilusiona con su continuidad en la escudería. Este monoplaza, tendrá varios cambios con respecto al utilizado a lo largo de este año. 

Tras ser confirmado como el reemplazante de Jack Doohan a partir de la sexta carrera de la temporada, el argentino firmó un contrato para los siguientes cinco GP. Luego de eso, continuó corriendo y su futuro se irá definiendo carrera a carrera hasta el final del año calendario. 

Colapinto trabaja con Alpine pensando en el 2026

Si bien aún no tiene asegurado su lugar, Franco Colapinto admitió estar trabajando en el desarrollo del nuevo auto, el cual será utilizado por la escudería en 2026: “Desde el inicio de la temporada, he estado trabajando duro para hacer el mejor progreso posible en 2026 y tratar de entender el coche y dónde podemos mejorar“, destacó Colapinto.

“Estoy muy contento con el progreso en el coche y sigo trabajando muy duro para hacer una buena evolución en 2026”, afirmó. “Creo que [mi situación] es muy similar al año pasado. Cuando entré, solo quería conducir y ganar una carrera. Y estoy igual, muy contento de estar aquí y de trabajar con el equipo”, declaró el argentino.

Así está la F1 2026 hasta el momento

  • Alpine: Pierre Gasly / ???
  • Aston Martin: Fernando Alonso / Lance Stroll
  • Audi: Gabriel Bortoleto / Nico Hülkenberg
  • Cadillac: Sergio Pérez / Valtteri Bottas
  • Ferrari: Lewis Hamilton / Charles Leclerc
  • Haas: Ollie Bearman / Esteban Ocon
  • McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri
  • Mercedes: ??? / ???
  • Racing Bulls: ??? / ???
  • Red Bull Racing: Max Verstappen / ???
  • Williams F1 Team: Alex Albon / Carlos Sainz
