Franco Colapinto acalló los rumores y confirmó que Alpine le entregó un nuevo alerón delantero para el GP de Austria

El argentino se sorprendió al escuchar los reportes de que la escudería no llevaría actualizaciones al GP de Austria y afirmó que tanto él como Gasly tendrán un nuevo alerón.

Luego de un Gran Premio de Barcelona que le costó mucho a Alpine, pero que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly pudieron sacar adelante con puntos, una cosa quedó clara: los autos necesitaban actualizaciones para poder seguir dominando la zona media de la parrilla y, a su vez, acercándose a los autos de punta.

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 lo vivis en Disney+

En un principio, había sido reportado por importantes medios europeos que Alpine no contaría con novedades en su A526 para el Gran Premio de Austria, algo que los pondría en desventaja con el resto de la parrilla. No obstante, Franco Colapinto salió a acallar todos esos rumores y confirmó que su auto -y el de Gasly- contará con un nuevo alerón delantero.

Alpine llevará un nuevo alerón delantero a Austria. (Alpine F1 Team)

“Ojalá que demos un pasito, comparado con Barcelona. No quedamos un paso atrás, y para esta carrera traemos un nuevo alerón que capaz mejora. Ojalá que nos ayude“, declaró ante los micrófonos de ESPN este jueves en el Red Bull Ring, en la previa del Gran Premio. “Esperemos que sea positivo y nos pueda ayudar un poco en las limitaciones que tenemos“, completó al respecto.

Alpine se mantiene como quinta fuerza del campeonato del mundo, con 57 puntos, producto de los 41 puntos que acumuló Pierre Gasly y los 16 de Franco Colapinto, en estas primeras carreras de la temporada.

Gasly y Colapinto han hecho un trabajo sólido con Alpine hasta ahora, sin tantas mejoras. (Getty)

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Los horarios del Gran Premio de Austria

VIERNES 26 DE JUNIO

Entrenamientos libres 1: 08:30hs

08:30hs Entrenamientos libres 2: 12:00hs

SÁBADO 27 DE JUNIO

Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 28 DE JUNIO

Gran Premio de Austria: 10:00hs