Franco Colapinto acalló los rumores y confirmó que Alpine le entregó un nuevo alerón delantero para el GP de Austria

Luego de un Gran Premio de Barcelona que le costó mucho a Alpine, pero que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly pudieron sacar adelante con puntos, una cosa quedó clara: los autos necesitaban actualizaciones para poder seguir dominando la zona media de la parrilla y, a su vez, acercándose a los autos de punta.
El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 lo vivis en Disney+
En un principio, había sido reportado por importantes medios europeos que Alpine no contaría con novedades en su A526 para el Gran Premio de Austria, algo que los pondría en desventaja con el resto de la parrilla. No obstante, Franco Colapinto salió a acallar todos esos rumores y confirmó que su auto -y el de Gasly- contará con un nuevo alerón delantero.
Alpine llevará un nuevo alerón delantero a Austria. (Alpine F1 Team)
“Ojalá que demos un pasito, comparado con Barcelona. No quedamos un paso atrás, y para esta carrera traemos un nuevo alerón que capaz mejora. Ojalá que nos ayude“, declaró ante los micrófonos de ESPN este jueves en el Red Bull Ring, en la previa del Gran Premio. “Esperemos que sea positivo y nos pueda ayudar un poco en las limitaciones que tenemos“, completó al respecto.
Alpine se mantiene como quinta fuerza del campeonato del mundo, con 57 puntos, producto de los 41 puntos que acumuló Pierre Gasly y los 16 de Franco Colapinto, en estas primeras carreras de la temporada.
Gasly y Colapinto han hecho un trabajo sólido con Alpine hasta ahora, sin tantas mejoras. (Getty)
Los horarios del Gran Premio de Austria
VIERNES 26 DE JUNIO
- Entrenamientos libres 1: 08:30hs
- Entrenamientos libres 2: 12:00hs
SÁBADO 27 DE JUNIO
- Entrenamientos libres 3: 07:30hs
- Clasificación: 11:00hs
DOMINGO 28 DE JUNIO
- Gran Premio de Austria: 10:00hs