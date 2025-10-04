Pole para Russell y Mercedes, Colapinto por delante de Gasly en la clasificación del Gran Premio de Singapur de la F1

En una sorprendente tanda de clasificación, el Gran Premio de Singapur tiene un nuevo poleman en George Russell. Los Mercedes funcionaron de maravilla en la tanda de clasificación y el británico se quedó con el mejor tiempo por buena diferencia sobre Max Verstappen.

El líder del campeonato mundial, Oscar Piastri quedó tercero y Kimi Antonelli completará la segunda fila. Para Franco Colapinto, una sensación agridulce, ya que le ganó a Gasly pero no pudo pasar de la Q1 y largará en el puesto 18.

Resultados de la clasificación del GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine)

Minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Singapur – F1 2025

11:08 – George Russell baja 7 milésimas su mejor tiempo y con un 1:29.158s se quedó con la mejor marca y su primera pole position en Singapur.

11:03 – Russell con un 1:29.165s marcó el tiempo de referencia en la primera pasada. Queda una oportunidad más para todos los pilotos.

10:57 – Se pone en marcha la Q3 del Gran Premio de Singapur. Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Isack Hadjar y Ollie Bearman los 10.

10:48 – Sobre el final, Leclerc mejora y se mete entre los 10. Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson y Tsunoda se quedaron afuera. Notable lo de Bearman entre los 10 mejores con el Haas.

10:40 – A falta de 7 minutos para el final de la Q2, Lawson, Tsunoda, Leclerc, Albon y Antonelli están en zona roja.

10:32 – A pesar de que hubo investigación de cinco pilotos, no hubo sanciones de cara a la Q2 y se pone en marcha la tanda.

10:23 – Informan que la Q2 se retrasará para poder retirar el auto de Pierre Gasly.

10:20 – Repasamos, afuera Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon y Gasly.

10:20 – Colapinto no pudo mejorar y se queda fuera en la Q1. Puesto 18 para el argentino luego de que mejoraran prácticamente todos. Gasly se fue contra las barreras, pero lo hizo en una escapatoria, por lo que no hubo bandera roja.

Gasly, contra las barreras, terminó último. (@F1)

10:15 – Efectivamente, mejoraron muchos pilotos y Colapinto se queda ahora en el puesto 14, en riesgo de ser eliminado si mejoran los Sauber, Gasly, Ocon o Tsunoda. El argentino sale por una última vuelta rápida.

10:10 – 1:31.002s para Franco Colapinto que se pone noveno, habrá que ver si el resto mejora, pero es un buen tiempo. El tema es que la evolución de la pista es bastante rápida. Restan 7 minutos.

10:07 – La referencia la pone Max Verstappen en 1:30.317, siguen siendo tiempos altos de momento. Restan 10 minutos de tanda. Franco Colapinto ya cambió neumáticos y salió con blandos para hacer su segunda vuelta, buscando mejorar y meterse entre los quince.

10:05 – 1:32.096, el tiempo de Franco Colapinto. Un segundo por arriba de sus tiempos más rápidos de tanda libre. Falta mucho y son apenas los primeros minutos de qualy.

10:01 – Pierre Gasly y Franco Colapinto, los dos pilotos que abren pista en Marina Bay. El resto de los autos salen rápidamente. Todos quieren marcar vuelta antes de que haya algún incidente, algo bastante probable en Singapur.

10:00 – EN MARCHA LA Q1 DE LA CLASIFICACIÓN. Serán 20 minutos para determinar los primeros cinco pilotos en quedar fuera.

09:55 – Los pilotos ya se suben a los monoplazas, los ingenieros ponen en marcha los autos, la expectativa crece a cinco minutos del comienzo de la clasificación para el Gran Premio.

09:45 – De los pilotos en activo, Lewis Hamilton es quien más veces logró la pole en Singapur con cuatro ocasiones (’09, ’12, ’14 y ’18). Charles Leclerc tiene 2 (’19 y ’22), mientras que Fernando Alonso (2010), Carlos Sainz (2023) y Lando Norris (2024) han quedado en pole una vez.

09:30 – Curiosamente, Singapur es uno de los pocos circuitos donde Max Verstappen jamás ganó ni hizo la pole position. Necesitará cambiar esa constante en esta edición si quiere seguir con chances de pelear el título, tras imponerse en las últimas dos carreras.

09:15 – Franco Colapinto, en radio con su ingeniero durante la última tanda libre: “En T16-17 realmente estoy luchando, T14-16-17”. Las curvas 14, 16 y 17, el mayor problema del argentino en este momento. Una de las zonas más complicadas del circuito.

09:05 – Con 19 curvas y 4,92km de extensión, el circuito callejero de Marina Bay presenta exigencias importantes para los pilotos. Pasarse de largo mínimamente significa irse contra el muro y romper. La salida de la curva 17 es uno de los sectores que suelen ser críticos.

09:00 – En exactamente 60 minutos se pondrá en marcha la tanda de clasificación del Gran Premio de Singapur. Hasta el momento, Fernando Alonso, Oscar Piastri y Max Verstappen lideraron las diferentes tandas de libres, respectivamente. Franco Colapinto fue 19-19-16, con una notable mejoría en el último entrenamiento que esperará mantener para la qualy.