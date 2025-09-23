La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1

La victoria de Max Verstappen en Bakú, combinada con el DNF de Oscar Piastri, reavivó las chances del campeón del mundo de ganar su quinto titulo consecutivo. Sigue siendo una utopía, sigue estando en desventaja mecánica contra los McLaren, pero el resultado del domingo ha encendido una luz con siete Grandes Premios por delante.

Aún así, hay más de 3000 escenarios posibles, por lo cual tuvimos que recurrir a la Inteligencia Artificial de ChatGPT para analizar todas las situaciones que convertirían a Max Verstappen en campeón del mundo de la Fórmula 1 por quinto año consecutivo.

Max Verstappen ganó en el GP de Azerbaiyán y mantiene chances de título. (Getty)

El análisis de la IA sobre las chances de Verstappen de ser campeón de la F1 2025

Partiendo de la base que Oscar Piastri tiene 324 puntos, Lando Norris 299 y Max Verstappen 255, y que quedan 199 puntos en juego, el neerlandés necesita sumar 70 más que Piastri. Es decir, a razón recuperar a razón de 10 puntos por fin de semana.

“Son más de 3000 combinaciones posibles”, explica ChatGPT. De esos escenarios, Max Verstappen es campeón en alrededor del 8% al 12%, según las estimaciones de la Inteligencia Artificial. “Dicho simple, ~1 de cada 10 universos posibles termina con Max campeón. En la mayoría (≈90 %), Piastri retiene la ventaja gracias a consistencia en GPs y Sprints”, detalla la supercomputadora.

Oscar Piastri sigue teniendo más de un 80% de chances de ser campeón del mundo. (Getty)

“Matemáticamente posible, pero requiere que Piastri baje de media a P4 o peor en varios GPs y que Max gane al menos 5–6 de las 7 restantes”, reconoce ChatGPT. “Si Piastri se mantiene en top-2 o top-3 y suma fuerte en Sprints, las chances de Max caen prácticamente a cero.”

Ahora bien, hay un mundo donde un Max Verstappen -sin margen de error- puede ver crecer exponencialmente esas posibilidades: “Si aparece un DNF o abandono de Piastri, la probabilidad real de Max se dispara al 20–25 %“, destaca.

Verstappen necesita no fallar y que Piastri vuelva a equivocarse como en Bakú y aún así puede no ser suficiente. (Getty)

En conclusión, al día de hoy, y con siete Grandes Premios y tres carreras sprint por delante, las probabilidades matemáticas crudas de Verstappen rondan el 10 %, mientras que Piastri tiene más del 80 %.