Franco Colapinto hizo un alentador pronóstico para el GP de Austria: “Las diferencias serán menores”

El piloto argentino se refirió a lo que será el próximo Gran Premio de la temporada.

Luego de un fin de semana sin actividad, la gira europea de la Fórmula 1 continúa este 26, 27 y 28 de junio con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring, uno de los trazados clásicos. Para Alpine, Franco Colapinto cree que se trata de una oportunidad ideal para entremezclarse con los equipos que han dominado esta temporada.

El Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 está en Disney+

En la previa de lo que será una nueva carrera de la temporada 2026, Franco Colapinto reconoció que tiene grandes expectativas sobre Austria: “El circuito es muy divertido y tiene un buen ritmo. He tenido cierto éxito allí en el pasado, incluyendo un podio en la carrera principal de Fórmula 2 en 2024 y otro podio en mi temporada de debut en Fórmula 3 en 2022″, señaló el argentino.

Alpine trabaja en mejoras para el GP de Austria. (Prensa Alpine)

“Es el circuito con la vuelta más corta de la temporada, lo que hace que no haya margen de error y, por ello, el ritmo en una sola vuelta tiene que ser muy bueno, ya que las diferencias probablemente serán menores que en la mayoría de los circuitos“, agregó Franco, con gran expectativa por la posibilidad de estar más cerca de los Red Bull, los McLaren, los Mercedes y las Ferrari.

“Nos gustaría seguir luchando por los puntos y, más que nunca, tendremos que empezar con buen pie para seguir compitiendo bien con nuestros rivales”, concluyó el piloto argentino, que se ubica en la posición 12 del campeonato del mundo con 16 puntos.

Colapinto buscará seguir en su racha de sumar puntos. (Prensa Alpine)

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Los horarios del Gran Premio de Austria

VIERNES 26 DE JUNIO

Entrenamientos libres 1: 08:30hs

08:30hs Entrenamientos libres 2: 12:00hs

SÁBADO 27 DE JUNIO

Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

DOMINGO 28 DE JUNIO

Gran Premio de Austria: 10:00hs

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