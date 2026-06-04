Franco Colapinto reveló que irá a ver a la Selección Argentina y palpitó el Mundial: “Estoy muy emocionado”

El piloto tiene acción en la Fórmula 1 en Barcelona y Austria durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Cada vez falta menos para que comienzo de la Copa del Mundo 2026, que empieza el próximo jueves 11 de junio y finaliza el domingo 19 de julio, por lo que Franco Colapinto no se mostró ajeno al evento deportivo que paraliza al planeta. En ese contexto, palpitó lo que será la participación de la Selección Argentina y también reveló que intentará ir a ver un partido.

El piloto está próximo a disputar el Gran Premio de Mónaco este fin de semana y se tomó un tiempo para analizar lo que será el Mundial. Durante la cita máxima llevada a cabo en Norteamérica, el pilarense tiene acción con el GP de Barcelona el 14 de junio y luego el GP de Austria el 28 de junio. En medio de esas fechas de la Fórmula 1, el oriundo de Buenos Aires quiere ir a Estados Unidos.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)

Lo cierto es que, este jueves y en la previa de una nueva jornada del Campeonato, Franco palpitó la Copa del Mundo. “Estoy muy emocionado con el Mundial y volver a ver a Argentina“, manifestó Colapinto en Primera instancia. Pocos segundos más tarde, el hombre de Alpine continuó con su relato. “Fue muy bueno en 2022, qué puedo decir. Ahora darán todo de nuevo“, expresó sobre el título conseguido en Qatar para transformarse en campeones del mundo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. Como siempre, se rindió ante Lionel Messi, que afronta su sexto Mundial y sentenció: “Que esté jugando en otra Copa del Mundo es increíble“. Como no podía ser de otra manera, el piloto con pasado en Williams Alarcón también agregó: “Espero que tengamos una buena Copa“.

Lionel Messi y Franco Colapinto. (Getty Images)

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En ese sentido, el piloto aseguró: “Voy a intentar ir a algún partido“. Claro que el calendario es un enemigo en este caso, por lo que añadió: “No hay muchas opciones, pero lo voy a seguir por televisión“. Además, se refirió a cómo se viven las próximas semanas con el asfixiante Campeonato de la Fórmula 1 y fue ahí cuando el albiceleste contó: “Estamos muy ocupados en Europa“.

Por último, confesó: “Hay un partido que puedo ir que es el único que estoy libre“. Dicho eso, hay una realidad y es que, a raíz de lo que serán los GP’s de Barcelona y Austria, solo queda una opción para que Franco viaje a Estados Unidos. Por ese motivo, según los cálculos que hizo BOLAVIP, Colapinto estaría en el debut de Argentina ante Argelia, el martes 16 de junio.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)

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Fixture de Argentina en el Mundial 2026