Franco Colapinto recibió la visita y el consejo de un campeón del mundo en el GP de Países Bajos: “Es un privilegio”

En el Gran Premio de los Países Bajos, Franco Colapinto firmó su mejor actuación desde que es piloto de Alpine y se quedó a las puertas de los puntos por un error de comunicación de equipo. El rendimiento del argentino fue tal que obligó a Flavio Briatore a retractarse de sus propias palabras del jueves.

Ahora bien, hay grandes figuras que sí reconocen a Colapinto, y un campeón del mundo lo hizo este fin de semana. Se trata de Paulo Dybala, campeón con la Selección Argentina en Qatar 2022, que firmó su vuelta a la cancha con la Roma tras varios meses de ausencia, y luego de ello viajó a los Países Bajos para alentar al piloto argentino.

Dybala y Colapinto tuvieron un breve encuentro durante el fin de semana de carrera, que bastó para conocerse, intercambiar regalos y que el futbolista le dejara un pequeño consejo al piloto de Alpine. “Es un placer, creo que un privilegio para nosotros que Franco nos represente, que sea tan seguido y querido, porque he visto que lo acompaña mucho la gente tanto en el circuito como los fanáticos en general”, destacó el cordobés tras encontrarse con Colapinto.

Dybala le regaló un par de camisetas a Colapinto y Briatore. (Alpine F1 Team)

“Vi muchas camisetas y banderas argentinas, así que le hacemos el aguante”, aseguró en diálogo con Fox Sports, y luego procedió a revelar el consejo que le dejó al piloto argentino: “Es parte del deporte que no salgan las cosas, pasa mucho, también hay que reconocer que hay muchos pilotos expertos, que son muy buenos, Franco está empezando, es muy joven también y tiene todo por delante, así que hay que acompañarlo. Este tipo de cosas en los deportes pasan y hay que trabajar porque ese es el único modo de llegar a lo más alto”, expresó.

Colapinto, frente a su mejor oportunidad en la F1

Tras lo que fue el fin de semana de carrera en Zandvoort, ahora Franco Colapinto puede decir que lo peor quedó atrás en su primera temporada con Alpine en la Fórmula 1. De aquí para adelante, serán todas carreras que conoce porque ya corrió en la categoría durante su etapa en Williams.

Franco Colapinto enfrentará la última parte de la temporada con circuitos que conoce. (Alpine F1 Team)

Esa etapa en Williams comenzó en el Gran Premio de Italia 2024, en el Circuito Internacional de Monza, recinto que visitará el próximo fin de semana. De allí en más, Bakú, Singapur, Texas, México, Interlagos, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi son todas pistas en las que el argentino ya ha rodado y que podrían significar un salto en su rendimiento en este 2025.

Dependerá de muchas cosas, principalmente del rendimiento del A525 en comparación con el resto de los autos de la parrilla; pero al menos tendrá una chance mayor de estar más cerca de los puntos.

