Briatore solo necesitó 5 palabras para arrepentirse y llenar de elogios a Colapinto tras el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Luego de que se haya llevado a cabo el Gran Premio de Países Bajos donde Franco Colapinto finalizó en la 11° posición y cerró así su mejor carrera en la temporada, Flavio Briatore volvió a ser protagonista con una declaración. Al igual que ocurrió en la previa cuando criticó fuertemente al piloto argentino, ahora volvió a referirse a él pero un tono muy diferente al anterior…

Este domingo tuvo su mejor desempeño desde que está en las filas de Alpine debido a que estuvo muy cerca de meterse en la zona de puntos y además quedó varios puestos por delante de su compañero Pierre Gasly (17°). Con eso en mente, en esta oportunidad el hombre importante de la escudería francesa, dejó atrás las quejas con el corredor albiceleste y las cambió por elogios.

Lo cierto es que Briatore enalteció lo hecho por Colapinto en la pista de Zandvoort, donde fue realmente positivo su nivel respecto a las anteriores carreras. “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, mencionó Flavio mediante un comunicado de prensa que publicó el equipo francés a través de las redes sociales.

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el dirigente amplió su discurso al respecto. En esta ocasión también incluyó el desempeño de Gasly y fue ahí cuando destacó una particularidad sobre la pista y expresó: “Ambos pilotos presionaron al máximo, lo dieron todo y demostraron su espíritu de equipo cuando les pedimos que intercambiaran posiciones”.

Para culminar sus palabras, la personalidad relevante de la escudería francesa añadió: “Al analizar la clasificación, sentimos que perdimos la oportunidad de puntuar por varias razones. Al empezar fuera del top 10, asumimos riesgos durante toda la carrera para maximizar nuestras posibilidades”. Y fue Colapinto el que quedó a medio segundo de sumar puntos para Alpine…

Publicidad

Publicidad

Las duras críticas de Briatore a Franco Colapinto

En la previa del desenlace en el Gran Premio de Países Bajos, Flavio Briatore fue muy crítico con Colapinto y su desempeño en la categoría durante lo que va de la temporada. “Cambiamos a Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizá le pusimos demasiada presión“, manifestó de manera pública.

Y como si eso no alcanzara, pocos segundos más tarde redobló su apuesta. “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1″, anunció antes de este fin de semana donde el argentino demostró un gran rendimiento individual.

ver también Franco Colapinto terminó 11° y completó su mejor carrera con Alpine: el GP de Países Bajos fue para Oscar Piastri