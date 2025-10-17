Franco Colapinto se sinceró y reveló el verdadero motivo por el que esperaba correr el GP de Austin: “La que más disfruté”

Este fin de semana, la Fórmula 1 inicia su gira por América con el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas. Una carrera que Franco Colapinto tenía muchas expectativas de correr nuevamente, tal y como reveló en una entrevista previo al inicio de la actividad en pista.

“Recuerdo Austin como la carrera que más disfruté, de la que mejores recuerdos me llevo, no en el haber sumado puntos, sino por mi rendimiento”, reconoció Franco en diálogo con Juan Fossaroli y ESPN. “Fui muy rápido con el Williams y acá antes no había andado nunca muy bien. Alex tuvo un finde complicado, no pasó de Q1, yo entré a Q3 en la Sprint y después en la carrera sumé puntos, hice la vuelta rápida hasta el final de la carrera casi”, recordó Colapinto.

Colapinto tenía ganas de correr en Austin y revivir lo que fue el 2024. (Getty)

“Lo rápido que fui, toda la gente que hubo, los fanáticos el domingo en la recta principal, era una locura. Yo esos recuerdos de esta pista me los llevo conmigo, fue un fin de semana muy lindo”, agregó Colapinto sobre la experiencia vivida en el Circuito de las Américas doce meses atrás.

“Ésta, México y Brasil, son las tres carreras que estuve esperando todo el año. Y a pesar de que no arrancaba [como piloto], si había una razón por la que no me molestaba no estar desde el principio es porque no había carreras en América al principio de la temporada -salvo Miami- y realmente la experiencia que tuve el año pasado quería vivirla devuelta”, completó al respecto.

En 2024, Colapinto fue competitivo en Austin y sumó puntos con Williams. (Getty)

Fin de semana de carrera sprint que no es tan bueno para Alpine

Franco Colapinto también comparó lo que será este fin de semana de carrera sprint con el que le tocó vivir con Williams el año pasado, y advirtió que será más complicado: “Con el Alpine, por la experiencia que tuve este año, diría que es en contra, porque para encontrar lo que necesito este año me lleva más tiempo. No es algo tan rápido que en una sesión ya estoy cómodo con el auto. Me pasó muy pocas veces este año de estar cómodo y contento de como iba el auto después de una tanda. Me lleva un poco más de tiempo”, explicó.

Alpine presentó un diseño especial del A525 para Austin, México y Brasil.

“Tengo ese feeling, el año pasado con el Williams después de una tanda me sentía competitivo, este año me está costando más porque tengo que ir por un camino que es algo que tal vez no está tan explorado, no sabemos cómo poner la puesta a punto del auto, pero intentaremos estar rápidos desde le principio y hacer un buen fin de semana”, cerró el argentino.

Los horarios para el fin de semana del Gran Premio de los Estados Unidos

Al correrse en América, el cronograma de horarios del Gran Premio de los Estados Unidos diferirá bastante de lo que nos acostumbró la F1 en las últimas carreras. Los horarios del fin de semana serán los siguientes:

Viernes 17

Entrenamientos Libres: 14:30hs

Clasificación Sprint: 18:30hs

Sábado 18

Carrera Sprint: 14:00hs

Clasificación: 18:00hs

Domingo 19