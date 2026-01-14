Franco Colapinto y Alpine recibieron una fuerte advertencia de un excompañero de Michael Schumacher: “Caos”

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un antes y después en la historia de la categoría y, para Franco Colapinto y Alpine, será trascendental. El momento de la verdad, y de saber si el sacrificar todo el 2025 realmente trae una recompensa o termina siendo un completo desastre.

Las sensaciones eran optimistas, pero ya se encontraron con el primer problema de la temporada, al tener que suspender el ‘shakedown’ del pasado domingo por falta de data. Y ahora quien no les augura el mejor futuro es Johnny Herbert, histórico compañero de Michael Schumacher y comisario de la Fórmula 1.

Johnny Herbert señaló los problemas que tendrá Alpine en 2026.

En su pódcast Stay on Track, el cual comparte con el excampeón mundial Damon Hill, Herbert reconoció que no ve con buenos ojos el 2026 de Alpine: “Creo que quien realmente lo va a tener difícil es Alpine. Creo que Alpine está pasando por un verdadero estancamiento en estos momentos”, afirmó.

“Sí, tienen el motor Mercedes, pero es todo el paquete. La aerodinámica, necesitas tener los ingredientes correctos para que todo funcione. La tecnología con las alas activas jugarán un papel, son muchas las cosas nuevas que entrarán en juego y ellos no vienen de lo que yo llamaría un par de años fuertes. Ha sido un caos“, expresó Herbert para defender su postura.

“¿Cómo transformas el caos en positividad?”, preguntó retóricamente Herbert, que cerró diciendo: “[El motor Mercedes] No lo soluciona todo. Puede que sea muy útil, pero creo que hay problemas más fundamentales. Son todos esos pequeños ingredientes los que, creo, van a hacer que sea muy, muy difícil para ellos.”

Publicidad

Publicidad

Alpine sacrificó el 2025 en pos del desarrollo del auto para 2026, ahora quedará ver si fue la decisión correcta.

Alpine ha optado por dejar de producir sus propios motores en la fábrica de Renault, y depender de lo que haga Mercedes, al igual que McLaren y Williams. Con ello, pueden centrarse en el resto del auto y, de cara al 2026, son la escudería que más tiempo de trabajo ha invertido. Habrá que ver si todo valió la pena… o no.

En síntesis

Johnny Herbert prevé un “verdadero estancamiento” para Alpine durante la temporada 2026.

prevé un “verdadero estancamiento” para Alpine durante la temporada 2026. El ex piloto afirmó que el motor Mercedes no solucionará los “problemas fundamentales”.

no solucionará los “problemas fundamentales”. Herbert calificó de caos los últimos años de la escudería en su pódcast.

Publicidad