Franco Colapinto y Pierre Gasly, frente a un particular desafío en Alpine que no tendrá ninguna otra escudería en la F1 2026

El 2026 es el año de la verdad para Alpine, y no solo en lo deportivo.

Por Germán Celsan

Alpine y un desafío adicional para Colapinto y Gasly

Luego de reconocer abiertamente la decisión de sacrificar el 2025 para enfocarse en su totalidad en el desarrollo del auto para el 2026, Alpine tiene que demostrar. Franco Colapinto y Pierre Gasly estarán bajo la lupa cada vez que salgan a pista y tendrán una presión que no será fácil de soportar. Pero esa presión no está ligada únicamente a lo deportivo, sino también a otros aspectos.

Y es que, si nos referimos estrictamente a lo deportivo, los 22 pilotos están en la obligación de rendir. Pero lo que no tienen los otros 20 pilotos de la parrilla sobre ellos es la presión del negocio y la facturación, dos apartados donde Alpine necesita encaminarse en el camino correcto. Y con urgencia.

La escudería francesa debe mejorar también en el apartado financiero.

En las últimas horas se dieron a conocer los ingresos de cada escudería en la pasada temporada, y Alpine fue la única que tuvo un ingreso por debajo del curso previo. El reporte indica que la escudería de Colapinto generó 276,2 millones de euros, con una caída del 4% interanual con respecto al reporte de los doce meses previos. De esta forma, los de Enstone cayeron al octavo puesto, únicamente por delante de Sauber -que a partir de 2026 será Audi- y Haas.

En contraparte, Mercedes volvió a ser la escudería que más facturó en la Fórmula 1, con 732,2 millones de euros. A pesar de tener un terrible año, Ferrari quedó segunda con 670 millones, y McLaren desbancó a Red Bull del podio, con 534 millones de facturación por sobre los 491,5 de los austríacos.

Lo facturado por cada escudería de la F1

  1. Mercedes – 732,3 millones de euros
  2. Ferrari – 670 millones de euros
  3. McLaren – 534 millones de euros
  4. Red Bull 491,5 millones de euros
  5. Aston Martin 349,7 millones de euros
  6. Racing Bulls 291,2 millones de euros
  7. Williams 277,6 millones de euros
  8. Alpine – 276,2 millones de euros.
  9. Sauber – 206,2 millones de euros
  10. Haas – 138,3 millones de euros
En síntesis

  • Franco Colapinto y Alpine sacrificarán el 2025 para enfocarse totalmente en el auto de 2026.
  • Alpine generó 276,2 millones de euros, siendo la única escudería con una caída del 4%.
  • Mercedes lideró la facturación anual de la Fórmula 1 con 732,2 millones de euros.
