Fue compañero de Michael Schumacher, corrió 12 años en la Fórmula 1 y criticó el rendimiento de Colapinto: “2026 no pinta bien”

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 está lejos de ser el soñado. Desde su ascenso a piloto titular de Alpine, el argentino no logró sumar puntos y su rendimiento mostró ciertos altibajos. Bajo este panorama, una de las voces de peso dentro del paddock salió fuerte contra el piloto argentino al poner en duda su continuidad para el próximo año.

El protagonista que puso en tela de juicio al argentino fue Martin Brundle, ex pilotos reconocidos dentro del paddock y actual comentarista de la Máxima. Bajo este rol, dijo presente en el último GP y lanzó una tajante advertencia tajante sobre el futuro inmediato de Colapinto.

“Sigue en el equipo, ¿verdad? Se oyen distintas historias sobre su patrocinio, su llegada y su no llegada. Ciertamente no está haciendo un trabajo particularmente bueno. Lució espectacular al principio en Williams, pero después sufrió muchos accidentes allí, así que no auguro nada bueno. Creo que 2026 definitivamente no pinta bien”, expresó sin rodeos para Sky Sports, cadena en la que se desempeña desde su retiro.

Vale recordar que Brundle corrió 12 temporadas en la Fórmula 1 entre 1984 y 1996. Aunque, su currículum incluye una estadística poco favorable: es el séptimo piloto con más participaciones sin victorias, con 158 carreras, ranking que encabeza Nico Hülkenberg con 241. No obstante, uno de sus mejores momentos fue en 1992, cuando compartió equipo con Michael Schumacher en Benetton, donde estuvo bajo la dirección de un viejo conocido: Flavio Briatore.

Martin Brundle, ex piloto y actual comentarista de F1, se refirió al futuro de Colapinto (Getty Images).

Justamente, la conexión con Briatore, quien actualmente ejerce como jefe de equipo de Alpine, llevó a Brundle a profundizar aún más en su análisis sobre Colapinto. “El problema con Flavio, como bien sé, es que para él un piloto de carreras es en general un objeto desechable“, sostuvo.

“Ese fue su modus operandi a lo largo de los años porque este es un negocio competitivo, no una escuela de perfeccionamiento. Como ya dije muchas veces: si no cumples, eres como una bombilla, te sacarán y pondrán otra”, cerró, trazando un paralelismo con lo que fue su propia salida de Benetton en 1993, cuando Briatore lo reemplazó por Riccardo Patrese tras apenas una temporada.

Cómo sigue la Fórmula 1 para Colapinto

Tras el GP de Hungría, el argentino tendrá por delante tres semanas de receso antes de volver a subirse al Alpine en Países Bajos, del 29 al 31 de agosto. Luego, el calendario encarará su recta final con las citas restantes de la temporada: Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Qatar y Abu Dhabi. La escudería francesa, que apenas suma 20 puntos en la temporada (todos obtenidos por Pierre Gasly), aspira a elevar su rendimiento. Mientras, cada carrera se torna crucial para Colapinto pensando en 2026.

La autocrítica de Briatore sobre el rendimiento de Alpine

A través de su cuenta oficial de Instagram, el italiano publicó un mensaje cargado de autocrítica por la temporada que viene firmando el equipo, con mención directa a sus dos pilotos. “Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a dos semanas de vacaciones de verano“, abrió el mensaje.

Y sin vueltas, dejó en claro que espera una reacción inmediata de toda la escudería. “Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan de las vacaciones de verano con mucha determinación y espíritu de lucha”, cerró.

La publicación rápidamente comenzó a llenarse de comentarios, muchos de ellos de fanáticos argentinos que inundaron la sección con emojis de banderas celestes y blancas. Entre esa oleada de mensajes apareció el propio Colapinto, quien lejos de evitar la autocrítica, decidió sumarse al llamado de atención con una respuesta breve pero contundente. “Vamos”, escribió, junto a un emoji de un bícep, en señal de fuerza. Un gesto de apoyo y compromiso.

