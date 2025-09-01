Fue piloto de Fórmula 1, le ganó a Fernando Alonso como compañero de equipo y terminó preso en Brasil

Fernando Alonso es uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos, pero como todos, tuvo que pagar el precio de ser un novato en la Fórmula 1 en algún momento. Aquella época fue a comienzos de siglo, cuando se subió a un Minardi con el cual costaba mucho correr. La escudería, en aquel 2001, optó por el brasileño Tarso Marques como compañero del asturiano, para una alineación de jóvenes y prometedores pilotos.

Pero la vida resultó muy diferente para Alonso y Marques; uno se convirtió en un dos veces campeón del mundo y el piloto con más carreras en la historia de la categoría, mientras que el otro recientemente terminó arrestado en su país natal, tal y como reportó el New York Times.

Tarso Marques fue el primer compañero de equipo de Fernando Alonso en la F1.

De acuerdo al informe de la policía brasileña, el ex piloto Tarso Marques fue detenido al volante de un Lamborghini Gallardo en Sao Paulo, un vehículo de lujo sin matrículas y que, tras ser investigado, se descubrió que tenía multas superiores al millón de reales brasileños. El reporte indica que, desde el lado de Marques, sus abogados se negaron a hacer comentarios con la prensa local.

El paso de Tarso Marques por la F1

Marques, de 49 años, corrió 24 carreras en la Fórmula 1, con dos novenos puestos en Canadá y Brasil en 2001, la última de sus tres temporadas en la categoría. El brasileño había sido piloto sustituto en un par de carreras para la misma escudería en 1996 y 1997, y terminó su etapa en la F1 en 2002, también como piloto reserva de Minardi.

Fuera de la Fórmula 1, Marques compitió durante varias temporadas en diferentes categorías principalmente dentro de Brasil, aunque los últimos registros suyos como corredor profesional a tiempo completo son de 2018.

