Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Fue piloto de Fórmula 1, le ganó a Fernando Alonso como compañero de equipo y terminó preso en Brasil

Tarso Marques fue arrestado por posesión ilegal de un Lamborghini Gallardo sin matrículas y con multas millonarias.

Por Germán Celsan

Tarso Marques fue compañero de Alonso en la F1
Tarso Marques fue compañero de Alonso en la F1

Fernando Alonso es uno de los más grandes pilotos de todos los tiempos, pero como todos, tuvo que pagar el precio de ser un novato en la Fórmula 1 en algún momento. Aquella época fue a comienzos de siglo, cuando se subió a un Minardi con el cual costaba mucho correr. La escudería, en aquel 2001, optó por el brasileño Tarso Marques como compañero del asturiano, para una alineación de jóvenes y prometedores pilotos.

Pero la vida resultó muy diferente para Alonso y Marques; uno se convirtió en un dos veces campeón del mundo y el piloto con más carreras en la historia de la categoría, mientras que el otro recientemente terminó arrestado en su país natal, tal y como reportó el New York Times.

Tarso Marques fue el primer compañero de equipo de Fernando Alonso en la F1.

Tarso Marques fue el primer compañero de equipo de Fernando Alonso en la F1.

De acuerdo al informe de la policía brasileña, el ex piloto Tarso Marques fue detenido al volante de un Lamborghini Gallardo en Sao Paulo, un vehículo de lujo sin matrículas y que, tras ser investigado, se descubrió que tenía multas superiores al millón de reales brasileños. El reporte indica que, desde el lado de Marques, sus abogados se negaron a hacer comentarios con la prensa local.

El paso de Tarso Marques por la F1

Marques, de 49 años, corrió 24 carreras en la Fórmula 1, con dos novenos puestos en Canadá y Brasil en 2001, la última de sus tres temporadas en la categoría. El brasileño había sido piloto sustituto en un par de carreras para la misma escudería en 1996 y 1997, y terminó su etapa en la F1 en 2002, también como piloto reserva de Minardi.

Fuera de la Fórmula 1, Marques compitió durante varias temporadas en diferentes categorías principalmente dentro de Brasil, aunque los últimos registros suyos como corredor profesional a tiempo completo son de 2018.

Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Para aplaudir: la foto viral de Lionel Messi durante la premiación de Seattle Sounders tras ganarle la Leagues Cup a Inter Miami
Lionel Messi

Para aplaudir: la foto viral de Lionel Messi durante la premiación de Seattle Sounders tras ganarle la Leagues Cup a Inter Miami

Después de sonar para River y ser buscado por Flamengo, se confirmó el nuevo equipo de Lucas Beltrán
Fútbol Internacional

Después de sonar para River y ser buscado por Flamengo, se confirmó el nuevo equipo de Lucas Beltrán

Franco Colapinto recibió la visita y el consejo de un campeón del mundo en el GP de Países Bajos: “Es un privilegio”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto recibió la visita y el consejo de un campeón del mundo en el GP de Países Bajos: “Es un privilegio”

Lucas Benamo, ex piloto y coach de Colapinto, reveló que Ferrari es la escudería ideal para su futuro
FÓRMULA 1

Lucas Benamo, ex piloto y coach de Colapinto, reveló que Ferrari es la escudería ideal para su futuro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo