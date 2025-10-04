Franco Colapinto culpó a 3 pilotos de quedar 18° en la clasificación del GP de Singapur: “Me molestaron mucho”

Franco Colapinto largará 18° en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Si bien terminó delante de su compañero Pierre Gasly, el argentino se quedó con bronca porque pudo haberse metido en la Q2 en la última vuelta, pero se vio muy perjudicado por el tráfico.

“Es una locura, hermano. Todos me bloquearon. Todos en el medio del camino. Es una locura“, expresó el oriundo de Pilar a través de la radio luego de la finalización de la primera etapa de la clasificación. “Lamentablemente eso nos hizo perder bastante tiempo“, le confirmó Stuart Barlow, su ingeniero de pista.

Si bien habían pasado varios minutos, el argentino habló con la prensa con la misma bronca y se animó a dar nombres: “Fue buena la vuelta. Tuve muchísimo trafico. A Lawson, a Sainz y a otro más que estaban en el medio de la línea, tapando todo. Cuando estás dos segundos atrás de un auto perdés mucha carga aerodinámica y grip. Me molestaron mucho“.

“Caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que era excelente, pero haciendo un esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente, por cosas que están fuera de nuestro control, pasan estas cosas. Da mucha bronca”, expresó el ex-Williams.

Grilla de partida para el GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (RB) Ollie Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Sauber) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine)

A qué hora corre Colapinto

Franco Colapinto volverá a la acción este domingo 5 de octubre a partir de las 9 de la mañana (hora de Argentina) en el Gran Premio de Singapur. El piloto de Alpine buscará sumar sus primeros puntos en la temporada en una carrera que se podrá ver de forma exclusiva por Disney+.

